Un an après le Xperia 1 VII, Sony revient avec un nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1 VIII. Et pour l’occasion, la firme japonaise n’a pas hésité à casser certains codes matériels et logiciels, tout en conservant les principes fondateurs de sa gamme. Entre modernité et tradition, le Xperia 1 VIII non seulement un tournant chez Sony, mais aussi le symbole d’une industrie qui se cherche. Et on vous explique pourquoi dans ce test complet.

Difficile pour les grandes marques de se renouveler, voire de se réinventer. Il suffit de regarder Samsung. La firme coréenne a créé de nouveaux segments de marché grâce à certains produits : le Galaxy Note ou les Galaxy Fold et Galaxy Flip, par exemple. Mais l’essentiel de ses ventes se concentre sur des produits plus « classiques » : les Galaxy A et les Galaxy S. De même pour Apple. Alors que la firme américaine vend des millions d’iPhone tous les ans, l’iPhone Air et le Vision Pro n’ont reçu qu’un accueil mitigé.

Sony est certainement l’archétype de ses marques piégées par leur image. En 2013, le géant japonais a dévoilé le Xperia Z qui inaugurait alors l’esthétique de tous ses smartphones haut de gamme pour les 15 ans à venir : un monobloc de verre et de métal, un capteur selfie qui ne gêne jamais la lisibilité de l’écran, des haut-parleurs puissants, un port jack 3,5 mm, une protubérance limitée pour le module photo, etc. À cela s’ajoutent l’immense héritage de Bravia, de Walkman, d’Alpha et de PlayStation.

Après un Xperia 1 IV assez décevant, Sony déconstruit son flagship annuel pour le moderniser. Que ce soit au niveau du matériel, des composants et du logiciel. Avec le Xperia 1 V, Sony acceptait de changer le capteur principal pour un module plus moderne et l’application photo s’enrichissait d’un mode basic enfin convaincant. Avec le Xperia 1 VI, la firme a revu la proposition de son affichage, tout en optimisant ce qui avait été entamé précédemment au niveau photo et logiciel. Et avec le Xperia 1 VII, l’heure était venue de remplacer le module ultra grand-angle et d’améliorer Xperia UI.

Que reste-t-il pour 2026 ? Le Xperia 1 VIII est lui aussi annonciateur de changements. Design. Téléobjectif. Et intelligence artificielle. Autant d’arguments que nous avons interprétés comme un vent de renouveau lors de l’officialisation du smartphone. Nous avions donc hâte de savoir si cela se concrétise une fois le Xperia 1 VIII en main. Et autant le dire dès maintenant : on est séduit.

Le prix public conseillé du Xperia 1 VIII démarre à 1499 euros. Il n’y a pas d’augmentation par rapport au Xperia 1 VII qui avait déjà subi une inflation de 100 euros. Le montant est certes assez élevé, même si de nombreux concurrents s’approchent de la limite symbolique des 1500 euros. Le smartphone se décline en deux versions. Le prix de départ concerne celle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Une autre version du Xperia 1 VIII existe. Elle est exclusive au site de Sony. Elle est affublée de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Et elle est commercialisée 1999 euros. Nous la trouvons un peu onéreuse. Et le gain n’est pas si élevé. D’autant que le Xperia 1 VIII reste compatible microSDXC (c’est le seul sur le haut de gamme).

Les principaux concurrents du Xperia 1 VIII sont les grands flagships vendus entre 1200 et 1600 euros. Une liste qui comprend le Galaxy S26 Ultra, le Xiaomi 17 Ultra, le Find X9 Ultra, l’iPhone 17 Pro Max, le Pura 80 Ultra, le Magic8 Pro ou encore le Pixel 10 Pro XL. Nous pouvons ajouter également le Motorola Signature et le Realme GT8 Pro, même s’ils sont tous deux moins ambitieux.

Le Xperia 1 VIII sort en France le 19 juin 2025. Il se décline en quatre coloris : noir, blanc, or et « Garnet Red ». Cette dernière couleur ressemble à un bordeaux très élégant. C’est celle-ci qui habille notre unité de test. Dans la boite, le Xperia 1 VIII se sent, comme ses prédécesseurs, bien seul. Il n’est accompagné que d’une “petite” notice. Pas de câble USB. Pas de coque. Pas d’outil pour ouvrir la carte SIM. Voilà qui est bien triste.

Design et interface

Démarrons ce test par un tour du propriétaire. Et par notre premier coup de cœur : le design du Xperia 1 VIII est absolument magnifique. Si Sony a conservé certaines lignes ergonomiques des Xperia précédents, la marque a aussi opéré quelques changements radicaux, notamment sur le module photo. Fini la barre verticale déportée sur le côté qui déséquilibre le téléphone (et qui rappelle, de loin, le design des Galaxy de Samsung). Sony adopte un module carré, plat et aux arêtes saillantes.

Grâce à ce nouveau format et malgré le fait qu’il soit déporté, ce module ne déséquilibre nullement le téléphone. C’est très bien joué. Habillé intégralement de métal, le module photo est biseauté sur le côté gauche. Ainsi, il rejoint la tranche du smartphone, laquelle est entièrement habillée d’aluminium. Ces tranches sont plates et la finition est mate et granuleuse : impossible qu’il s’échappe de la main, même les doigts mouillés. Finition que vous retrouvez aussi sur le module photo. De même, le verre Gorilla Victus de la face arrière est mat, brossé et légèrement texturé. Très classe.

Sur les côtés du téléphone, vous retrouvez les éléments habituels, ainsi que la griffe « Xperia » gravée. C’est très élégant. Le déclencheur photo texturé, le tiroir de la carte SIM qui s’enlève sans outil, le bouton de mise en marche cachant un lecteur d’empreinte digitale et l’éternel port jack 3,5 mm. Certaines choses ne changeront pas. Et c’est tant mieux.

Nous retrouvons cette constance à l’avant, avec une dalle dont le ratio 19,5/9e est conservé. Cet écran n’a pas de poinçon pour le capteur selfie, mais deux petites bordures, au-dessus et en dessous de l’affichage. Elles hébergent le capteur selfie et surtout deux haut-parleurs frontaux. Seul petit regret, Sony n’installe pas en usine de protection anti-rayure au-dessus du Gorilla Glass Victus 2, contrairement à certaines marques chinoises (Honor, Oppo, Xiaomi, etc.).

Malgré l’arrivée de ce module et de cette finition, Sony ne veut pas trop choquer non plus. Le Xperia 1 VIII conserve donc des dimensions proches de ses prédécesseurs. Il est aussi haut et large, mais il est très légèrement plus épais (0,1 mm de plus) et un tout petit peu plus lourd (3 grammes). Enfin, il conserve sa résistance à l’eau et la poussière (IP65/68).

Une fois allumé, le smartphone affiche Xperia UI. La version installée ici est basée sur Android 16. L’un des points les plus importants à propos de Xperia UI est son apparente frugalité. La firme s’appuie donc sur les fondamentaux d’Android sans trop de customisation : double écran d’accueil, tiroir d’application activé par défaut, volet commun pour les notifications et les réglages rapides et écran Discover. Une simplicité qui permet à Sony de promettre 4 ans de mise à jour d’Android (et 6 ans de patch de sécurité) sans que cela soit une charge financière trop lourde.

L’interface de Sony est donc très épurée. Le widget « date et heure » est positionné de proéminente. Le widget Google Search est placé en bas de l’écran, à portée de pouce. Et il n’y a que trois applications commerciales : LinkedIn, Facebook et Instagram, une sélection qui correspond bien à la cible CSP+ de la marque. Lors de la phase d’initialisation, vous pouvez accepter d’autres applications « suggérées ». Mais rien ne vous y oblige. C’est parfait.

Nous retrouvons dans cette interface les applications ludiques et créatives habituelles de Sony pour le montage vidéo, la gestion des jeux et la lecture de musique en local. Croiser un logiciel pour lire des MP3 est devenu assez rare. Et pourtant, ça ne nous surprend pas de le retrouver ici. Comme cela ne nous surprend pas non plus de découvrir, après la phase d’initialisation, des notifications dédiées aux réglages audio et vidéo. Et nous ne sommes pas surpris non plus par la quasi-absence d’intelligence artificielle, hors Gemini et l’assistant photo (dont nous reparlerons).

Écran, performances et batterie

En façade, l’écran OLED du Xperia 1 VIII ressemble beaucoup à celui de ses prédécesseurs. La taille est identique (6,5 pouces), ainsi que le ratio (19,5/9e). La définition ne change pas (Full HD+) pour une résolution qui reste à 396 pixels par pouce. Depuis trois ans, Sony a abandonné l’idée de l’écran 4K. Et c’est tant mieux pour l’autonomie.

La dalle conserve également son taux de rafraichissement à 120 Hz maximum. Puisque c’est une dalle LTPO, la gestion de ce taux est fine, avec de nombreux paliers pour s’adapter au contenu et aux usages. Le palier minimum n’est cependant pas 1 Hz, mais 30 Hz seulement. Par défaut, le téléphone fonctionne sur un mode dynamique qui peut monter à 120 Hz. Vous pouvez choisir d’empêcher le téléphone de dépasser les 60 Hz (tout en conservant un comportement dynamique).

Côté colorimétrie, le Xperia 1 VIII fonctionne aussi sur un mode dynamique par défaut qui va adapter l’affichage des couleurs selon le contenu et selon l’environnement (même principe que True Tone chez Apple). Il existe un mode standard et un mode créateur, ce dernier offrant la possibilité de gérer la balance des blancs. Et le comportement de ces deux modes est assez proche de ceux du Xperia 1 VII.

Le mode créateur n’est donc toujours pas le mode offrant la température moyenne la plus proche de la valeur idéale, puisqu’elle dépasse 6800°, le blanc tirant vers le bleu. En revanche, son delta E moyen et son gamma moyen sont bons, 1,7 et 2,2 respectivement. Le mode standard propose un blanc plus propre et la température moyenne est plus basse, à 6700°. En revanche, le delta E moyen est moins bon : 3,1.

La luminosité de cet écran est plutôt bonne, comme en 2025. En mode manuel avec une couverture à 100 % de la dalle, le smartphone dépasse les 800 nits en mode créateur et frôle cette valeur en mode standard. En mode automatique, il est évident que l’écran peut largement dépasser cette limite pour atteindre les 2000 nits. Dernier détail, le Xperia 1 VIII est certifié BT.2020, une norme plutôt orientée cinéma. Les standards plus courants, notamment le HDR10+, ne sont pas pris en charge.

Sous le capot, le Xperia 1 VIII adopte le SoC le plus puissant proposé à ce jour : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il s’agit de la version complète, avec 8 cœurs (dont 2 très puissants). Ce n’est pas une surprise puisque tous les grands flagships sous Android vendus à un prix voisin disposent de ce SoC. Il est associé ici à 12 Go de mémoire vive, sans possibilité de les étendre avec de la RAM virtuelle.

Avec cette configuration, le Xperia 1 VIII est, au quotidien, un smartphone très agréable à utiliser. Rien ne lui fait vraiment peur, même les usages intensifs. Il est d’ailleurs totalement possible de jouer avec ce téléphone, même si les benchmarks positionnent le Xperia 1 VIII dans les dernières places de notre classement des smartphones sous Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sur certains tests, comme Geekbench et Antutu, il est bon dernier. Sur 3DMark, il dépasse le Xiaomi 17 Ultra. Seul PCMark, il obtient une place honorable, devant plusieurs concurrents chez Oppo, OnePlus ou Xiaomi. Mais l’important n’est pas d’être le premier : c’est de faire bien son boulot.

Comme beaucoup de smartphones sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Xperia 1 VIII va chauffer quand il est sollicité. Nous avons relevé une température de 54°C sur l’écran, 52°C sur la coque et 49°C sur l’endroit de la tranche le plus proche du SoC. Cette montée en température a une incidence sur la stabilité du Xperia 1 VIII. Elle varie de 50 % à 65 % selon les tests.

Pour alimenter cette plate-forme, Sony a choisi de refaire confiance a même composant qu’en 2025, 2024, 2023 et même 2022 ! Nous retrouvons donc la batterie lithium ion habituelle, dotée d’une capacité de 5000 mAh. C’est la cinquième fois que nous la croisons. Et ce malgré la montée en puissance du processeur (les architectures CPU et GPU ont bien changé depuis le Snapdragon 8 Gen 1). C’est l’un des points décevants du Xperia 1 VIII.

Et c’est un point aggravant, car l’autonomie n’est pas la même qu’auparavant. Alors que le Xperia 1 VII dépassait les 18 heures et que le Xperia 1 VI frôlait les 21 heures, le Xperia 1 VIII recule fortement. Nous n’avons pas réussi à dépasser les 13 heures d’utilisation standard continue avec PC Mark. Nous traduisons ce résultat par une autonomie d’une journée et demie. En jouant sur quelques réglages, il est possible d’augmenter légèrement ce résultat. Mais il est impossible d’atteindre les deux jours d’utilisation sans faire quelques sacrifices.

Une fois la batterie vidée, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, Sony réitère la même stratégie qu’avec la capacité de la batterie : on reprend la même recette qu’en 2025, 2024, 2023, 2022… et même 2021 ! Nous retrouvons donc la charge filaire 30 watts compatible PowerDelivery 3.0, avec la promesse d’atteindre les 50 % en moins de 30 minutes. Et nous retrouvons la charge sans fil 15 watts.

Bien sûr, pour tout cela, vous n’avez ni chargeur ni câble fourni. Nous avons utilisé plusieurs chargeurs et le constat est souvent le même : le Xperia 1 VIII est assez lent pour retrouver l’ensemble de sa batterie. Avec un chargeur Apple 60 watts, par exemple, nous sommes passés de 0 % à 100 % en 84 minutes et nous avons effectivement dépassé les 50 % moins d’une demi-heure. Face à la concurrence, le Xperia 1 VIII ne fait pas le poids. Voici certaines mesures intermédiaires :

10 min : 20 %

30 min : 53 %

60 min : 88 %

Pour préserver la batterie, le Xperia 1 VIII propose plusieurs fonctions, notamment la charge intelligente qui apprend de vos habitudes. Vous retrouvez aussi la limite de charge (à 80 % ou 90 %) et la charge programmée (avec une heure fixe). En jeu, le Xperia 1 VIII propose aussi le contournement de charge pour éviter les surcharges.

Photo, vidéo et audio

Côté photo, le Xperia 1 VIII continue la mise à jour de la configuration photo entamée avec le Xperia 1 VI. En 2024, le module principal a été changé. En 2025, ce fut au tour du module ultra grand-angle. Et en 2026, Sony s’est concentré sur le téléobjectif, conservant donc tous les autres éléments du Xperia 1 VII. Tous les capteurs 12 mégapixels à l’arrière ont donc tous été remplacés par des capteurs 48 mégapixels. C’est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le nouveau capteur du téléobjectif grandit : il est un peu plus de deux fois plus gros.

En revanche, petite déception : Sony en profite pour revoir le système optique du téléobjectif. En lieu et place du zoom optique continu des Xperia 1 précédents, nous retrouvons une focale unique équivalente à 70 mm pour un zoom optique de 2,9x. L’ouverture est désormais fixe à f/2.8, au lieu d’être variable entre f/2.3-3.5. À f/2.8, Sony adopte une solution intermédiaire. Voici tous les détails de cette configuration :

Principal : capteur 48 MP mesurant 1/1.35 pouce, ouverture à f/1.9, autofocus dual pixel, stabilisateur optique

: capteur 48 MP mesurant 1/1.35 pouce, ouverture à f/1.9, autofocus dual pixel, stabilisateur optique Téléobjectif : capteur 48 MP mesurant 1/1.56 pouce, ouverture à f/2.8, autofocus dual pixel, stabilisateur optique, zoom optique 2,9x

: capteur 48 MP mesurant 1/1.56 pouce, ouverture à f/2.8, autofocus dual pixel, stabilisateur optique, zoom optique 2,9x Panorama : capteur 48 MP mesurant 1/1.56 pouce, ouverture à f/2.0, autofocus à détection de phase

: capteur 48 MP mesurant 1/1.56 pouce, ouverture à f/2.0, autofocus à détection de phase Selfie : capteur 12 MP mesurant 1/2.9″, ouverture à f/2.0

À cela s’ajoute l’assistant IA. Il s’agit d’une intelligence artificielle qui propose des réglages de mise au point et de balance des blancs, avec des filtres pour donner une autre ambiance aux photos. Et l’effet est visible en direct à l’écran. L’IA propose plusieurs options, mais rien ne vous oblige à les utiliser. Vous pouvez voir ci-contre l’interface avec une proposition de réglage, ainsi qu’une différence entre une photo sans filtre IA et la même avec le filtre.

Pour la suite, nous avons choisi de ne pas utiliser ces propositions et nous sommes restés en mode basic, afin d’éprouver le mode et les réglages que les utilisateurs utiliseraient le plus. Et, comme vous pouvez le constater, les résultats sont plutôt bons. Depuis plusieurs années maintenant, les Xperia sont capables de proposer une expérience « point & shoot » qualitative, sans pervertir la signature colorimétrique de Sony.

En journée les résultats sont excellents, quel que soit le module utilisé. Les détails sont nombreux. Le piqué est parfait. La mise au point est précise. L’analyse de scène est bonne. La luminosité est généralement bien gérée, avec toujours une petite faiblesse sur les contre-jour qui perdent encore certains détails dans les ombres. L’autofocus est rapide, mais peut manquer de précision sir le sujet est en mouvement.

En soirée, les couleurs restent excellentes et la lumière très bien gérée. Le mode nuit s’active automatiquement et ne peut pas être désactivé. Toutefois, son impact est plutôt positif : il permet de mieux gérer les sources de lumière, sans illuminer la scène comme nous étions en début de soirée. Petit regret, en revanche, la netteté n’est pas toujours au rendez-vous.

Contrairement à beaucoup de concurrents, Sony préfère limiter le zoom numérique qui ne peut monter que jusqu’à 17,5x. Soit environ trois fois le rapport du zoom lossless (5,8x). Et c’est une bonne idée, puisque le lissage devient visible en dépassant le rapport 10x, même en journée. En soirée, en revanche, la netteté devient plus douteuse, nous obligeant à rester sous le rapport 6x pour ne pas être encombrés de bruit. Comme souvent avec Sony, les macros sont prises en charge par le téléobjectif. Et le résultat est bon.

Le capteur ultra grand-angle est un peu plus froid. Les distorsions des lentilles sont bien gérées. Et le module est loin d’être mauvais en soirée. Les portraits sont pris en charge par le téléobjectif, le capteur principal et le capteur selfie. Les résultats sont étonnants de netteté, quel que soit le capteur : le détourage est si vif qu’il parait presque surnaturel. Les détails sont très précis. Les textures sont bien respectées. Et les couleurs sont naturelles.

En vidéo, le smartphone se débrouille également très bien en journée. Les couleurs sont bonnes. Les détails sont nombreux. La lumière est bien gérée. Et le stabilisateur compense bien les mouvements parasites. En outre, le zoom est très bon jusqu’à 10x et le zoom 17,5x reste correct. Comme en photo, l’apport du mode IA est anecdotique. En soirée, le Xperia 1 VIII perd en pertinence. Les vidéos sont moins nettes, le bruit est très présent, la lumière est moins bien gérée et les lentilles sont sujettes aux reflets.

Le Xperia 1 VIII intègre un micro dans son module photo pour améliorer la qualité du son de vos vidéos. Si vous trouvez que la captation audio souffre un peu trop du bruit du vent, sachez qu’une option permet de réduire cette nuisance. Elle est désactivée par défaut.

Finissons avec l’expérience audio. Le Xperia 1 VIII est, comme ses prédécesseurs, un expert de l’audio, combinant une configuration matérielle complète et une très bonne solution logicielle. Cette dernière est composée d’une suite avec des profils dynamiques qui changent la signature audio selon le contenu et selon les réglages. Le codec Dolby Audio est présent avec un égaliseur complet et des options pour renforcer basses et aigus pour la musique et pour rehausser les voix dans les films. Upmix360 et DSEE Extreme sont présents pour élargir la scène sonore des morceaux et des vidéos en qualité standard. Comme dans une Bravia.

Côté matériel, vous retrouvez le port jack 3,5 mm compatible faible impédance pour les casques hifi, ainsi que deux haut-parleurs frontaux, comme souvent chez Sony. Ces derniers nous ont presque déçus. Leur volume sonore n’est pas très élevé : il faut souvent monter le niveau au-dessus de 50 % pour entendre distinctement les contenus. En outre, comme en 2025, les basses sont trop timides. Sous la barre des 60 Hz, elles sont inaudibles. Et entre 60 Hz et 80 Hz, elles sont grésillantes. En revanche, les aigus sont bien plus présents. Ils sont perceptibles jusqu'à 14 kHz, voire un peu plus. Et les médiums sont bien détaillés.

Alors, on achète ?

Le Xperia 1 VIII est autant une réussite qu’une frustration. Son design est sublime. Son ergonomie est optimisée pour le multimédia. Son interface est épurée, sans superflu ni mauvaise surprise. Son expérience audio reste l’une des plus complètes du marché. La partie photo est vraiment solide (en excluant l’intelligence artificielle). Certes, des concessions ont été faites sur le téléobjectif, mais le Xperia 1 VIII fait de bonnes photos en « point & shoot », même avec son zoom optique.

Nous avons tout de même quelques regrets avec ce téléphone. Le plus important est l’autonomie, que nous avons mesurée bien en dessous de ces prédécesseurs et de la moyenne du marché. Et ce problème est aggravé par le temps de charge : certes, il suffit d’une demi-heure pour retrouver 50 % de charge, mais il faut deux fois plus de temps pour récupérer le reste. C’est ce défaut qui nous empêche de conseiller ce téléphone avec plus d’enthousiasme.