Les smartphones Android ont enfin leur DLSS, avec un gain de performances et d’autonomie à la clé

Arm a présenté Neural Dawn, un jeu mobile tournant avec sa nouvelle technologie inspirée du DLSS de Nvidia. Elle va permettre aux smartphones Android d'améliorer leurs performances en jeu, d'optimiser leur autonomie et de réduire l'émission de chaleur.

Neural Dawn
Crédit : Arm

Le DLSS de Nvidia a révolutionné le jeu vidéo sur PC. Depuis, de nombreuses technologies similaires ont vu le jour, chez AMD, Intel, PlayStation, ou encore Xbox plus récemment. Nos smartphones et tablettes étaient jusqu'ici les grands oubliés, comptant uniquement sur la puissance brute de leur puce pour faire tourner des jeux. Avec sa nouvelle technologie neuronale pour GPU, Arm veut amener la génération d'images sur support mobile, ce qui devrait permettre aux développeurs d'offrir des graphismes de meilleure qualité sans compromettre les performances, tout en préservant l'autonomie de la batterie et en limitant la chaleur dégagée par les appareils.

Arm a publié une présentation des capacités de cette fonctionnalité sur Neural Dawn, un jeu mobile co-développé avec le studio Sumo Digital pour mettre en avant les possibilités offertes par ses cœurs GPU de prochaine génération. Conçu sur Unreal Engine 5.6.1, il s'agit du premier jeu mobile à exploiter Unreal Engine MegaLights, qui permet de gérer un éclairage direct complexe et des ombres avec ray-tracing. Neural Dawn est pensé comme une véritable démo technique pour faire la promotion des nouveaux GPU d'Arm.

Des accélérateurs neuronaux pour les GPU Arm Mali des appareils Android

“Neural Dawn utilise les technologies neuronales – le super-échantillonnage et le débruitage neuronaux (NSSD) et l'augmentation de la fréquence d'images neuronale (NFRU) – pour réduire les coûts de rendu et libérer des ressources pour des scènes plus riches, un éclairage plus dynamique et des mouvements plus fluides”, explique Arm. Pour l'entreprise, “l'avenir du graphisme mobile ne dépendra pas uniquement de la vitesse des GPU, mais aussi de la capacité à combiner graphisme et calcul neuronal”.

Neural Dawn sera disponible fin 2026, exclusivement sur les appareils Android équipés des futurs GPU Arm Mali. On en conclut que ces derniers seront donc intégrés dans les prochaines puces haut de gamme à venir, dont le Snapdragon 8 Gen 6 Elite de Qualcomm. On devrait donc bientôt entendre parler de smartphones compatibles, notamment chez Xiaomi, Oppo et Vivo.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce trou noir crache un vent si violent qu’il dépasse l’imagination des scientifiques

Des astronomes ont braqué leurs instruments sur un trou noir géant situé à des milliards d’années-lumière. Ils y ont mesuré un souffle d’une rapidité inégalée. Aucun phénomène terrestre ne s’en…

Ces chargeurs pour smartphone vendus sur Amazon, AliExpress et eBay peuvent exploser, vous électrocuter ou provoquer un incendie

Une association de consommateurs alerte sur la dangerosité de bien des chargeurs pour smartphones vendus en ligne, sur des plateformes populaires comme Amazon, AliExpress et eBay, mais aussi Shein et…

Cette offre NordVPN réunit VPN, antivirus et stockage cloud à prix mini

NordVPN fait évoluer sa grille tarifaire avec une nouvelle la formule « complète » qui remplace l’abonnement « Plus ». Elle intègre le VPN, un antivirus de nouvelle génération et bien d’autres fonctionnalités destinées…

Firefox fait de son VPN gratuit votre meilleur allié pour cet été : découvrez ses 2 cadeaux inattendus

Que vous partiez à l’étranger et souhaitiez retrouver les contenus comme à la maison, que vous voyagiez directement depuis votre canapé en consommant des émissions exclusives à certains pays ou…

Voici à quoi les étudiants utilisent vraiment l’IA, et ce n’est pas pour tricher

On accuse souvent les étudiants de se servir de l’intelligence artificielle pour tricher ou se faciliter la vie. Une vaste enquête vient pourtant nuancer ce procès. Leurs usages réels n’ont…

IA

Bon plan Lenovo Xiaoxin Pad 11 : vite, la tablette avec une batterie de 7040 mAh passe à 86 € seulement !

Vous souhaitez acheter une tablette et votre budget est limité ? Trouver un modèle pas cher et performant est un véritable défi. En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous…

Anthropic ouvre enfin au public son IA secrète, voici comment la tester avant le 22 juin

Le modèle d’IA le plus puissant d’Anthropic sort enfin de l’ombre. Réservé jusqu’ici à une poignée de privilégiés, il s’ouvre désormais à tous les abonnés. Et pour quelques jours, son…

IA

Windows 10 et 11 : le Patch Tuesday de juin est là, voici toutes ses nouveautés

Hier, nous étions un mardi et pas n’importe lequel : le deuxième du mois de juin. Et qui dit deuxième mardi du mois dit déploiement du Patch Tuesday de Microsoft à…

Z-Library paie ses utilisateurs en cryptomonnaie pour héberger des copies cachées du site

Traquée et bloquée à travers le monde, une bibliothèque pirate refuse de disparaître. Pour rester accessible, elle déploie une stratégie inédite. Elle paie désormais ses propres lecteurs en cryptomonnaie. Les…

iOS 27 : l’iPhone 17 n’aura pas droit à ces deux nouveautés de Siri AI

Alors qu’Apple a annoncé de nombreux changements à venir pour Siri, son assistant IA, l’iPhone 17 standard doit déjà renoncer à deux d’entre eux. L’explication est aussi simple que frustrante….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.