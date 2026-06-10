Les smartphones Android ont enfin leur DLSS, avec un gain de performances et d’autonomie à la clé

Arm a présenté Neural Dawn, un jeu mobile tournant avec sa nouvelle technologie inspirée du DLSS de Nvidia. Elle va permettre aux smartphones Android d'améliorer leurs performances en jeu, d'optimiser leur autonomie et de réduire l'émission de chaleur.

Le DLSS de Nvidia a révolutionné le jeu vidéo sur PC. Depuis, de nombreuses technologies similaires ont vu le jour, chez AMD, Intel, PlayStation, ou encore Xbox plus récemment. Nos smartphones et tablettes étaient jusqu'ici les grands oubliés, comptant uniquement sur la puissance brute de leur puce pour faire tourner des jeux. Avec sa nouvelle technologie neuronale pour GPU, Arm veut amener la génération d'images sur support mobile, ce qui devrait permettre aux développeurs d'offrir des graphismes de meilleure qualité sans compromettre les performances, tout en préservant l'autonomie de la batterie et en limitant la chaleur dégagée par les appareils.

Arm a publié une présentation des capacités de cette fonctionnalité sur Neural Dawn, un jeu mobile co-développé avec le studio Sumo Digital pour mettre en avant les possibilités offertes par ses cœurs GPU de prochaine génération. Conçu sur Unreal Engine 5.6.1, il s'agit du premier jeu mobile à exploiter Unreal Engine MegaLights, qui permet de gérer un éclairage direct complexe et des ombres avec ray-tracing. Neural Dawn est pensé comme une véritable démo technique pour faire la promotion des nouveaux GPU d'Arm.

Des accélérateurs neuronaux pour les GPU Arm Mali des appareils Android

“Neural Dawn utilise les technologies neuronales – le super-échantillonnage et le débruitage neuronaux (NSSD) et l'augmentation de la fréquence d'images neuronale (NFRU) – pour réduire les coûts de rendu et libérer des ressources pour des scènes plus riches, un éclairage plus dynamique et des mouvements plus fluides”, explique Arm. Pour l'entreprise, “l'avenir du graphisme mobile ne dépendra pas uniquement de la vitesse des GPU, mais aussi de la capacité à combiner graphisme et calcul neuronal”.

Neural Dawn sera disponible fin 2026, exclusivement sur les appareils Android équipés des futurs GPU Arm Mali. On en conclut que ces derniers seront donc intégrés dans les prochaines puces haut de gamme à venir, dont le Snapdragon 8 Gen 6 Elite de Qualcomm. On devrait donc bientôt entendre parler de smartphones compatibles, notamment chez Xiaomi, Oppo et Vivo.