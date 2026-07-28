Orange et Bouygues Telecom offrent 200 Go de data aux abonnés concernés par les incendies en Gironde et dans les Landes

Orange et Bouygues Telecom ont annoncé débloquer une enveloppe de 200 Go de données mobiles pour leurs clients touchés par les incendies qui ravagent la Gironde et les Landes.

Orange logo boutique Crédits : Adobe Stock
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Les violents incendies qui sévissent en Gironde et dans les Landes créent le chaos et obligent à l’évacuation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Dans ce contexte, pouvoir communiquer avec les autorités ou avec ses proches est indispensable. C’est pourquoi Orange et Bouygues Telecom ont décidé de booster le forfait des abonnés résidant dans les zones touchées.

“Nous offrons à nos clients dans les communes évacuées 200 Go de data mobile ainsi qu’une option illimitée en voix et SMS pour leur permettre de communiquer librement en France métropolitaine”, annonce Orange. L’opérateur fait également savoir qu’il met à disposition un accès illimité à la data pour ses clients Pro, afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités même s’ils ont perdu leur connexion d’internet fixe.

Orange et Bouygues Telecom aident les victimes des incendies à leur échelle

Même son de cloche du côté de Bouygues Telecom, qui “a décidé d’offrir 200 Go d’internet supplémentaires ce mois-ci” à ses abonnés vivant en Gironde et dans les Landes. “Les clients concernés recevront un SMS de confirmation”, est-il précisé. Pour en bénéficier, il faut que l’adresse de facturation associée au compte soit dans une zone touchée par les incendies. Pour les personnes de passage dans la région, les vacanciers notamment, rien ne change.

“Nos équipes techniques restent mobilisées pour maintenir tous nos services et vous permettre de garder le contact avec vos proches”, ajoute Bouygues Telecom. Orange communique de son côté que ses équipes sont mobilisées pour réparer dans les plus brefs délais les antennes endommagées par les flammes afin de rétablir le réseau. L’installation d’antennes-relais provisoires a aussi permis d’assurer un maintien des communications.

Starlink se dit aussi paré à prêter main-forte. “Starlink Mobile est prêt à activer également le service en France — si l’approbation réglementaire est accordée — pour aider les familles, les communautés et les entreprises disposant de smartphones LTE compatibles à rester connectés via SMS là où les réseaux terrestres ne sont pas disponibles”, fait savoir l’entreprise, qui a déjà activé une telle aide en Espagne, où les incendies font aussi rage.


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