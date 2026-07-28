DJI Lito 1 : lancé récemment, ce drone 4K avec deux batteries profite déjà d’une belle remise

Le DJI Lito 1 est un drone récent, déjà apprécié pour son rapport qualité-prix. Cela n’empêche pas Amazon de proposer le proposer aujourd’hui à 319 € au lieu de 379 €, dans son bundle avec deux batteries, seulement quelques semaines après sa sortie.

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Sorti en 2026, le DJI Lito 1 appartient à une gamme pensée pour les débutants, avec un prix accessible malgré ses caractéristiques convaincantes. Elle propose des images stabilisées, des aides au pilotage et vient dans un format compact et léger.

Chez Amazon, le pack avec la radiocommande DJI RC-N3 et deux batteries est actuellement à 319 €, contre 379 € habituellement. Cela représente environ 16 % de remise, mais c’est une offre généreuse pour un drone DJI lancé tout récemment. Et surtout, l’offre porte sur un pack avec deux batteries, ce qui évite l’angoisse de l’autonomie qui coupe la session en plein vol.

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Un drone pas cher, mais assez complet

Comme le Mini 4K, le nouveau DJI Lito 1 reste sous les 250 g, ce qui le rend plus facile à transporter tout en évitant certaines contraintes réglementaires. Il se plie, se met facilement dans un sac, et vise ceux qui veulent s’offrir un drone solide sans casser leur budget. C’est une alternative plus accessible aux Mini Pro et à la gamme Air de DJI.

Malgré son format et son prix, le drone propose des enregistrements en 4K pour les vidéos et jusqu’en 8K pour les photos. Quand on immortalise un paysage, un village ou une plage vue d’en haut, ça donne de la marge pour sortir des images propres.

La stabilisation sur nacelle améliore également la netteté des prises, en évitant notamment cet effet flottant qu’on retrouve encore trop souvent sur les drones d’entrée de gamme.

Le Lito 1 propose aussi la fonctionnalité ActiveTrack, pratique pour garder un sujet dans le cadre sans passer son temps à recadrer à la main. A cela s’ajoute la détection d’obstacles et une transmission vidéo annoncée jusqu’à 15 km.

Enfin, la radiocommande RC-N3 fournie n’a pas d’écran intégré. Il faut donc passer par un smartphone pour le retour vidéo. Pour un drone à 319 € avec deux batteries, c’est loin d’être un problème. L’offre s’adresse aux débutants ou à ceux qui veulent un appareil pour le loisir, tout en gardant des fonctions destinées aux professionnels.