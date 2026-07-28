Cette nouveauté du Google Play Store va plaire aux utilisateurs français

Google va permettre d’utiliser la recherche vocale sur le Play Store dans une autre langue que l’anglais. Le français sera proposé.

Sur smartphone, nous avons de moins en moins le réflexe de taper du texte à la main. Recherche web, requête IA, envoi d’un message, la dictée vocale s’impose chez les utilisateurs. Le Google Play Store, le magasin d’applications officiel d’Android, propose d’ailleurs une fonction de recherche vocale pour trouver des applications, jeux, films et autres contenus. Problème, celle-ci ne prend en charge que l’anglais, même lorsque le système du mobile est configuré dans une autre langue. Une limite frustrante pour bien des personnes, mais qui devrait bientôt être corrigée.

En analysant la dernière version du Google Play Store (52.4.41-34), Android Authority a repéré et réussi à activer une fonctionnalité à venir prochainement au sein de l’application, qui ajoute une prise en charge multilingue de la recherche vocale native du Play Store. Il sera ainsi possible de lancer des recherches par la voix dans plus de 20 nouvelles langues. Les utilisateurs non-anglophones ne seront plus limités à la recherche textuelle ou à devoir contourner cette restriction en utilisant l’outil de dictée vocale intégré dans leur clavier virtuel.

Google Play Store : la recherche vocale en français est en route

Un nouveau bouton de sélection de la langue sera ajouté dans l’interface de recherche vocale du Play Store. Le français sera pris en charge en quatre déclinaisons : France, Belgique, Suisse et Canada. D’après les essais réalisés par Android Authority, il n’y aura par contre pas de détection automatique de la langue. Il faudra donc choisir manuellement le français dans la liste avant de lancer une recherche vocale en français. Parler français alors que la langue active est l’anglais ne fonctionnera pas, la transcription tentera de se faire en anglais. Les langues récemment utilisées seront tout de même mises en avant pour les retrouver plus facilement et basculer d’une langue à l’autre rapidement.

Le développement a l’air d’être à un stade assez avancé. On peut espérer un déploiement en bêta pour bientôt, et une disponibilité pour l’ensemble des utilisateurs quelque temps plus tard.