TV 4K Hisense 65A6S : grosse chute de prix sur cette télévision pour le dernier jour des soldes

Et si vous profitiez des vacances pour regarder les films et séries que vous n’avez pas le temps de regarder le reste de l’année ? Pour le faire dans de bonnes conditions, vous pouvez même en profiter pour vous équiper avec un écran 4K de qualité. C’est le dernier jour des soldes et nous avons trouvé pour vous un excellent modèle en promotion pour seulement 360 euros.

TV Hisense 65A6S

En ce moment sur Amazon, vous pouvez trouver de très nombreuses offres promotionnelles intéressantes. En effet, pour le dernier jour des soldes d’été, le géant américain nous régale et nous permet de nous faire plaisir sans se ruiner. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure occasion pour changer de téléviseur ?

Nous avons trouvé pour vous la TV 4K UHD 65″ Hisense 65A6S à prix cassé. Ce modèle est normalement en vente pour 499 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir aujourd’hui pour seulement 360,99 €, soit une baisse de prix de presque 140 euros.

Ce téléviseur 4K 65 pouces chute à seulement 360 euros

La TV 4K Hisense 65A6S est dotée d’une dalle LCD de 65 pouces. C’est un modèle grand format qui offre une diagonale de 164 cm. C’est idéal pour regarder des films de cinéma en famille et/ou des matchs avec des amis. Le sentiment d’immersion est garanti par la taille de l’écran.

En plus, vous allez pouvoir profiter d’une image nette et précise avec une définition 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. Et pour avoir un rendu encore plus incroyable, ce modèle utilise la puissance de l’intelligence artificielle pour améliorer en temps réel les contenus visionnés. Ainsi, la technologie AI 4K Upscaler permet d’améliorer la résolution des vidéos en HD et Full HD en les passant en 4K. Et avec AI Smooth Motion, vous allez avoir des mouvements plus fluides et moins flous. C’est particulièrement agréable quand on regarde un évènement sportif.

Cette télévision prend aussi en charge les technologies HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG pour un rendu plus lumineux, plus contrasté et plus coloré. Et le son n’est pas oublié avec un système audio stéréo de 20W qui est dopé par la technologie immersive DTS Virtual:X.

Enfin, la TV 4K Hisense 65A6S dispose d’un mode de Gaming optimisé pour pouvoir jouer aux consoles dernière génération dans les meilleures conditions. On trouve notamment des ports HDMI 2.1 qui supportent le VRR (Variable Refresh Rate jusqu’à 60 Hz) et l’ALLM pour une latence minime.


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