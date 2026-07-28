AppleCare One est disponible en France, un abonnement pour protéger ses iPhone, iPad et Apple Watch

Apple lance son programme AppleCare One en France. Cette offre permet de couvrir ses différents appareils de la marque et de bénéficier de réparations rapides ou de remplacement de la batterie.

AppleCare One
Crédit : Apple

On avait Apple One, un bundle regroupant tous les services numériques de l’entreprise (Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, iCloud+, Fitness+). Nous avons maintenant AppleCare One, un abonnement permettant de couvrir et protéger tous ses appareils frappés du logo à la pomme.

Pour 20,99 € par mois, l’utilisateur peut choisir jusqu’à trois de ses produits à assurer. S’il veut ajouter d’autres dispositifs, il peut pour un coût de 5,99 € par mois et par appareil. “Les clients bénéficient d’un service après-vente et d’une assistance complets et centralisés, assurés par des experts Apple pour tous les produits inclus dans leur contrat, pour une tranquillité d’esprit abordable”, communique Apple.

AppleCare One, l’assurance la plus complète pour ses appareils Apple

AppleCare One inclut tous les avantages déjà intégrés dans AppleCare+. Son intérêt est de regrouper la protection de plusieurs appareils en une offre unique. La firme promet des réparations rapides et illimitées en cas de dommages accidentels, le service de remplacement de la batterie et un accès prioritaire aux experts Apple. “Toutes les réparations sont effectuées à l’aide de pièces Apple d’origine dans les Apple Store et via le vaste réseau de Centres de Services Agréés Apple”, nous rappelle-t-on.

Couvrir un iPhone, un iPad et une Apple Watch avec AppleCare One permet d’économiser jusqu’à 13,48 € par mois par rapport à la souscription de contrats AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol pour chaque appareil séparément, indique Apple. Lorsqu’un client renouvelle son appareil en faisant reprendre un produit couvert auprès d’Apple, l’ancien produit est automatiquement retiré du contrat et remplacé par le nouvel appareil.

Il est possible de souscrire une offre AppleCare One en France à partir du 4 août 2026. Il faut pour cela se rendre sur apple.com ou dans un Apple Store physique. Les personnes qui disposent déjà d’un contrat AppleCare+ peuvent également souscrire un contrat directement sur leur iPhone, iPad ou Mac, est-il précisé. Certains appareils éligibles qui sont en bon état peuvent être ajoutés à un contrat AppleCare One s’ils ont été achetés il y a moins de 4 ans, permettant de couvrir des dispositifs déjà possédés.


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