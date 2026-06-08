En abandonnant le S Pen, Samsung offrirait au Galaxy S27 Pro un avantage inattendu

Le futur Galaxy S27 Pro renoncerait à une signature historique des modèles Ultra. Loin d'être un simple manque, ce choix libérerait une place précieuse. Une dernière fuite laisse entrevoir ce que Samsung compte en faire.

L'autonomie est devenue le nerf de la guerre chez les fabricants de smartphones. Les marques chinoises avancent vite, avec des accumulateurs toujours plus généreux. Samsung, de son côté, traîne une réputation de prudence sur ce terrain. La situation pourrait enfin évoluer. Le constructeur coréen s'apprêterait à muscler la batterie de son prochain modèle le plus haut de gamme, le S27 Ultra. Le reste de la gamme suivrait la même logique.

Pour 2027, Samsung préparerait un quatrième larron dans sa série phare. Ce nouvel arrivant, le Galaxy S27 Pro, viserait un public bien précis. Il offrirait des prestations dignes d'un modèle Ultra, dans un format plus compact et sans stylet intégré. Cette absence de S Pen marquerait justement la grande différence entre les deux appareils. Une dernière fuite révèle un effet inattendu de ce choix.

The Galaxy Pro is expected to be around 6.5 inches, come without an S Pen, and cram in a 5,000mAh battery. — kro (@kro_itnyang) June 5, 2026

En abandonnant le S Pen, le Galaxy S27 Pro gagnerait de la place pour sa batterie

Le Galaxy S27 Pro embarquerait une batterie plus généreuse que prévu. Selon le leaker kro_itnyang sur X, l'appareil afficherait une capacité de 5 000 mAh, pour un écran d'environ 6,5 pouces. Cette valeur égalerait celle des précédents Galaxy S Ultra, dont le récent S26 Ultra. Sans logement réservé au stylet, le constructeur disposerait d'un espace supplémentaire à l'intérieur du châssis. La firme coréenne l'utiliserait pour loger un accumulateur plus volumineux.

Le reste de la fiche technique placerait ce modèle au sommet du catalogue. La même source évoque une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, au moins 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Côté photo, le Galaxy S27 Pro miserait sur un capteur principal de 200 mégapixels. Il l'accompagnerait d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif, tous deux de 50 mégapixels. Ce dernier offrirait un zoom optique 3,5x. La recharge rapide grimperait à 60 watts. Le smartphone profiterait aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0.

Samsung n'a encore rien officialisé sur sa gamme 2027. Si ces fuites se vérifient, le Galaxy S27 Pro pourrait séduire les amateurs de modèles premium fatigués du stylet. De quoi transformer une simple omission en argument de vente.