Les cartes graphiques Nvidia pourraient coûter jusqu’à 30 % plus cher, les stocks fondent à toute vitesse

Changer de carte graphique demande une sacrée dose de patience depuis le début de l’année. Nvidia relèverait ses tarifs une troisième fois en seulement sept mois. L’ampleur évoquée cette fois dépasse largement celle des deux précédentes salves.

Le prix de la mémoire vive dicte désormais celui des cartes graphiques. Chaque modèle en embarque plusieurs gigaoctets. Ce composant se raréfie depuis que les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle en absorbent l’essentiel. Les fabricants voient donc leurs coûts grimper d’un trimestre à l’autre. Un relevé mondial des tarifs avait déjà mesuré une hausse moyenne de 15 % sur les cartes graphiques entre novembre 2025 et février 2026.

Nvidia s’apprêterait à répercuter cette flambée sur ses GeForce. Les partenaires assembleurs de Nvidia avaient reçu un avis tarifaire visant les modèles en GDDR7 comme les plus anciens en GDDR6. Aucun montant n’avait alors filtré. Le chiffre circule désormais dans la chaîne d’approvisionnement taïwanaise. Cette troisième salve de l’année dépasserait de loin celle de janvier.

Nvidia augmenterait ses tarifs de 20 à 30 % sur presque toute sa gamme de cartes graphiques

La hausse préparée par Nvidia atteindrait 20 à 30 % selon le site économique taïwanais UDN. Janvier avait déjà vu passer une première augmentation de 10 à 15 %. La deuxième, en mai, ne visait que le très haut de gamme et les RTX 5090. Celle de juillet frapperait cette fois l’ensemble du catalogue grand public. Le constructeur n’a communiqué aucune information officielle sur ces relèvements. Les avis envoyés aux assembleurs porteraient désormais sur des lots complets, avec la puce graphique et la mémoire vidéo vendues ensemble.

Les revendeurs chinois n’auraient pas attendu pour réagir aux tarifs de Nvidia. Une grande plateforme de vente en ligne aurait retiré de nombreux modèles grand public de son catalogue la semaine dernière. Sur place, la RTX 5070 Ti de 16 Go se négocierait près de 1 280 euros, contre 860 euros en novembre 2025. Le marché de la mémoire dérape lui aussi. Une puce GDDR7 de 2 Go se vend autour de 17 euros. Celle de 3 Go dépasse les 55 euros. La version la plus généreuse apporte 50 % de capacité supplémentaire pour plus du triple du prix. Aucun tarif français n’a encore bougé. Les distributeurs européens écoulent toujours les stocks constitués avant cette flambée.