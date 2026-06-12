Voici l’iPhone 18 Pro Max dans ses trois coloris, dont un inédit

L'iPhone 18 Pro Max se dévoile encore avant l'heure, cette fois-ci pour nous faire profiter des trois coloris disponibles au lancement. Si deux d'entre eux ont déjà été vus avant, le troisième est une nouveauté.

La présentation officielle des nouveaux iPhone 18 approche. Nous sommes encore à plusieurs mois de la conférence d'Apple, mais comme d’habitude, ce n'est pas ça qui nous empêche d'obtenir des informations à propos des futurs smartphones. En terme de caractéristiques techniques, on peut par exemple se réjouir de la batterie de l'iPhone 18 Pro Max, qui sur le papier n'a rien à envier à celle du Galaxy S26 Ultra, au contraire.

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Pour le reste, nous avons déjà une bonne idée du design des appareils, affinage plus que révolution par rapport aux modèles précédents. En revanche, il manquait des photos montrant les différents coloris dans lesquels seront proposés les appareils. C'est désormais chose faite avec l'iPhone 18 Pro Max qui se dévoile dans 3 déclinaisons de couleurs, dont une inédite. Elle vient remplacer l'orange de l'iPhone 17 Pro, en espérant qu'elle ne vieillira pas comme cette dernière.

Découvrez les 3 couleurs de l'iPhone 18 Pro Max en photos

Ci-dessous, l'iPhone 18 Pro Max en Dark Cherry (Cerise Noire) et Light Blue (Bleu Léger). On doit ces clichés au leaker Jon Rettinger sur X (Twitter). L'internaute précise d'ailleurs qu'il n'a utilisé aucun outil IA pour modifier les photos d'une quelconque manière. Si la couleur cerise est ici bien rendue, il faudra tout de même attendre d'avoir le mobile entre les mains pour se faire une véritable idée du résultat. Il a l'air plutôt élégant, cela dit.

Les deux autres couleurs n'ont rien d'innovant, puisque déjà vues. Le Light Blue porte bien son nom, tandis que le Dark Gray (Gris Sombre) sera probablement rebaptisé “noir” par les utilisateurs les moins à cheval sur les nuances.

L'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max sont attendus pour septembre 2026. Rappelons que l'iPhone 18 standard sortira en 2027, normalement en même temps que l'iPhone Air 2.