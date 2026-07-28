WhatsApp lance les appels vocaux et vidéo sur le web

WhatsApp annonce l’intégration des appels vocaux et vidéo pour sa version web, ainsi que des fonctionnalités comme le transfert d’appel ou la salle d’attente.

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Crédit : WhatsApp

WhatsApp Web est pratique pour envoyer et répondre à des messages depuis le navigateur de son PC, au travail par exemple. Mais cette version est bien moins complète que les applications mobiles. L’un de ses plus grands manques est désormais comblé puisqu’il devient possible de passer et recevoir des appels vocaux et vidéo, individuels ou en groupe, directement sur WhatsApp Web, une fonction attendue depuis bien longtemps.

“Vous aurez accès aux fonctionnalités disponibles sur vos autres appareils, y compris le partage d’écran, les réactions et un onglet Appels dédié avec votre historique complet des appels et vos favoris”, fait savoir WhatsApp. Les appels sont chiffrés de bout en bout, comme sur l’appli, et ne sont soumis à aucune limite de temps.

WhatsApp Web prend en charge les appels, une petite révolution

La plateforme déploie dans le même temps quatre fonctionnalités qui doivent justement améliorer l’expérience des appels :

  • Transfert d’appel : transférez un appel de groupe actif d’un appareil à un autre sans raccrocher. Lorsque vous lancez un appel sur votre appareil mobile ou votre tablette alors que vous êtes en déplacement, vous pouvez le transférer en toute simplicité vers WhatsApp Web ou Desktop une fois chez vous pour collaborer sur un plus grand écran, et vice versa.
  • Salle d’attente : pour avoir plus de contrôle sur les personnes qui rejoignent vos appels de groupe et à quel moment, la salle d’attente fait son apparition. Lorsque vous créez un lien d’appel WhatsApp en activant l’option “Approbation nécessaire pour rejoindre l’appel”, les personnes qui souhaitent participer seront redirigées vers une salle d’attente le temps que vous les autorisiez à rejoindre l’appel.
  • QuickHD : grâce à QuickHD, vous pouvez désormais profiter d’une vidéo haute définition dès les premières secondes de l’appel.
  • Suppression du bruit : la suppression du bruit permet d’éliminer les bruits de fond autour de vous afin que votre voix soit clairement audible par la personne que vous appelez, même dans des environnements bruyants ou chargés. Vous pouvez la gérer à tout moment dans vos paramètres d’appel.

Il est précisé que ces fonctionnalités sont déployées progressivement, mais qu’elles seront bientôt disponibles pour tout le monde.


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