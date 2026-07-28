MacBook Neo : son prix baisse enfin pour le dernier jour des soldes d’été, vite !

Depuis sa sortie, le MacBook Neo est réputé pour son rapport qualité-prix imbattable, même face à des équivalents PC. Et le meilleur moment pour se l’offrir au prix le plus bas possible, c’est aujourd’hui. Mais attention à ne pas passer à côté de cette offre. Les soldes d’été, c’est fini ce soir !

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Vous ne le saviez peut-être pas mais le MacBook Neo a vu son prix augmenter de 100 euros récemment à cause de la hausse du prix des composants. Malheureusement, c’est une tendance à la hausse qui touche tous les constructeurs. Du coup, le MacBook Neo 256 Go est passé à un prix de vente officiel de 799 euros. Heureusement, pour ce dernier jour des soldes, Amazon nous fait le plaisir de le retrouver à un prix nettement plus bas.

En effet, vous pouvez le trouver sur Amazon pour seulement 619 euros au lieu de 799 euros. Vous économisez ainsi la somme rondelette de 180 euros. Et si vous préférez la version 512 Go avec Touch ID, c’est la même chose ! Le prix passe à 719 euros au lieu de 899 euros. Mais attention, cette offre risque de ne durer que quelques heures !

Pourquoi faut-il craquer pour le MacBook Neo ?

En sortant le MacBook Neo, Apple a créé une nouvelle gamme d’ordinateurs portables dans son catalogue. L’ambition de la marque à la pomme est de conquérir les acheteurs avec un pouvoir d’achat plus faible comme par exemple les étudiants.

Malgré son prix mini, le MacBook Neo garde le design iconique des MacBook Air et Pro et il bénéficie ainsi des finitions premium d’Apple. Côté performances, le MacBook Neo tourne avec la puce A18 Pro accompagnée de 8 Go de RAM. Comme toujours avec Apple, la fluidité est impeccable et MacOS tourne sans aucun ralentissement. Le MacBook Neo est parfaitement adapté pour faire ses études, pour du multimédia mais aussi pour un usage professionnel. Vous trouverez notamment tout ce qu’il faut pour faire des visioconférences dans de bonnes conditions avec la webcam FaceTime HD 1080p et deux microphones qui bénéficient de la réduction des bruits de fond par IA.

L’écran est aussi de qualité puisqu’il s’agit d’une dalle Liquid Retina de 13 pouces (2408 x 1506 pixels) qui offre une luminosité maximale de 500 nits. Finissons avec un dernier bon point : l’autonomie. Le MacBook Neo vous offre jusqu’à 16 heures d’utilisation en une seule charge. C’est largement suffisant pour toute une journée de travail à l’extérieur sans avoir besoin de chercher une prise. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet du MacBook Neo ici.