Des fuites dévoilent l’écran des iPhone 18 Pro, Volvo promet des batteries révolutionnaires, c’est le récap’ de la semaine.

Les caractéristiques de l’écran des iPhone 18 Pro se précisent, Volvo vise plus de 1 000 km d’autonomie, Huawei commercialise sa Watch D3, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Apple lève le voile sur l’affichage de ses prochains iPhone 18 Pro et Pro Max à l’approche de son événement. Volvo travaille sur une nouvelle génération de batteries capables de rivaliser avec l’autonomie des moteurs thermiques et Huawei met sur le marché une montre connectée capable de mesurer la tension artérielle avec une grande précision. De son côté, Google prépare l’arrivée d’Android 17 pour corriger de nombreux bugs sur ses Pixel tout en offrant une offre d’un an à son abonnement Google AI Plus.

Une future mise à jour d’Android 17 va faire du bien aux smartphones Pixel

Prévue pour la fin de l’année, la version QPR2 Beta 4 d’Android 17 apporte de nombreux correctifs très attendus par les utilisateurs de téléphones Google. Elle règle notamment des problèmes de surchauffe, de saisie de texte et de gestion audio. Cette version offre également de nouvelles options de personnalisation pour masquer certains éléments de la barre d’état et intègre un nouveau noyau Linux pour améliorer la fluidité globale de l’appareil.

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Pas de changement de taille pour les dalles des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max

Apple devrait conserver les dimensions de la génération précédente pour ses futurs modèles phares, avec des diagonales de 6,3 pouces et 6,9 pouces. Si l’apparence et les bordures restent identiques, l’évolution devrait se jouer sous la surface avec l’intégration possible d’une technologie d’affichage OLED LTPO+. Ce composant plus économe en énergie viserait à réduire la consommation électrique sans modifier l’expérience visuelle globale.

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Huawei officialise sa Watch D3, une montre médicale pensée pour la tension artérielle

Présentée lors du Congrès européen de cardiologie, cette nouvelle montre connectée se distingue par ses certifications médicales pour le suivi de la pression artérielle, aussi bien au repos que pendant l’effort. L’appareil affine ses algorithmes pour proposer un accompagnement personnalisé après l’exercice et affiche un boîtier plus fin et un bracelet repensé pour un confort au quotidien. Elle renforce au passage ses outils d’analyse de la santé, notamment sur le suivi du sommeil et du bien-être émotionnel, pour s’imposer comme un véritable outil de santé au poignet.

Lire : Huawei lance la Watch D3, une montre connectée médicale avec mesure précise de la pression artérielle

Un an d’abonnement Google AI Plus offert aux étudiants pour la rentrée

Google offre 12 mois d’accès gratuit à sa formule AI Plus aux étudiants. Cette offre permet de profiter de 400 Go de stockage cloud sur Drive, Gmail et Photos, tout en bénéficiant de limites d’utilisation élargies sur Gemini. La firme en profite pour déployer un espace étudiant qui rassemble des fiches de révision, des quiz sur mesure, des simulations 3D et des study notebooks capables de créer un programme de travail personnalisé d’après vos cours. La vérification du statut s’effectue directement sur le site de SheerID.

Lire : Plus de stockage et un Gemini plus performant : comment obtenir un an d’abonnement Google AI Plus gratuit

Geely prépare une batterie solide offrant plus de 1 000 km d’autonomie pour Volvo

Le groupe Geely, propriétaire de Volvo, annonce le déploiement de sa première batterie à électrolyte solide d’ici 2027. Le constructeur vise une densité énergétique record de 500 Wh/kg sur le pack complet, permettant d’offrir plus de 1 000 km d’autonomie sur une seule charge. Ces premiers essais serviront de test pilote avant une arrivée progressive en série, que l’ensemble du secteur prévoit plutôt autour de 2030.

Lire : Volvo tient peut-être la batterie qui fera oublier les 1 000 km d’autonomie du diesel

Nos tests de la semaine

Huawei Watch GT 7 Pro : la nouvelle référence de l’outdoor ?

Proposée dans un boîtier soigné en titane et céramique, la nouvelle montre haut de gamme de Huawei mise sur son autonomie impressionnante et une dalle AMOLED atteignant 3 000 nits. Le modèle embarque des capteurs de santé précis, un GPS performant, une compatibilité iOS/Android ainsi que des modes dédiés à la plongée ou au ski. On regrette néanmoins un catalogue d’applications encore limité sous HarmonyOS et les contraintes liées au paiement sans contact.

Lire : Prise en main de la Huawei Watch GT 7 Pro : la montre connectée outdoor par excellence ?

Robot Phone de Honor : un smartphone à bras motorisé impressionnant ?

Honor propose un concept atypique en équipant son Robot Phone d’un capteur photo principal monté sur un bras motorisé en titane. Ce système sur stabilisateur offre des mouvements fluides et un suivi de sujet convaincant pour la création de contenu. Le reste de l’appareil repose sur une fiche technique très haut de gamme, avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une généreuse batterie de 7 060 mAh et une excellente dalle AMOLED LTPO de 6,31 pouces. Lors de notre prise en main, nous avons été déçus par l’épaisseur de 9,6 mm, la trappe à ouverture manuelle indispensable au déploiement du mécanisme et l’étanchéité limitée à la certification IP54.

Lire : Prise en main du Robot Phone de Honor : tout est dans la tête !

Google Pixel 11 : une évolution trop timide ?

Ce nouveau modèle propose une expérience fluide et équilibrée. On aime son design soigné au niveau de l’îlot photo aminci, la colorimétrie comme la luminosité de l’écran, l’interface sobre, l’autonomie, la charge sans fil à 25 W, la configuration photo complète et le mode macro automatique très efficace. En revanche, on aime moins l’absence d’affichage LTPO, le manque de Wi-Fi 7, la charge encore un peu lente et le sentiment général de stagnation par rapport au Pixel 10.

Lire : Test Google Pixel 11 : on prend (presque) les mêmes et on recommence ?