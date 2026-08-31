Huawei lance la Watch D3, une montre connectée médicale avec mesure précise de la pression artérielle

Huawei annonce un nouveau modèle de montre connectée : la Watch D3. Présentée comme un véritable dispositif médical certifié, elle se distingue par une mesure particulièrement précise de la pression artérielle.

Huawei communique ce 31 août 2026 le lancement de sa plateforme européenne de recherche en santé Terve Research. En marge de cette annonce et profitant de la tenue du Congrès 2026 de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Munich, le constucteur présente également sa nouvelle montre connectée, la Watch D3. Celle-ci est décrite comme un “dispositif médical” et va plus loin que les autres smartwatches du marché en suivi de la santé.

La marque explique que la Huawei Watch D3 est “le premier dispositif de mesure de la pression artérielle pendant l’exercice au monde conforme aux normes ISO”. La montre enregistre avec précision les données de pression artérielle avant et après une activité physique. A partir des données récoltées, elle “fournit des recommandations personnalisées concernant l’intensité de l’exercice et accompagne les utilisateurs dans l’adoption d’habitudes sportives durables, tout en maintenant une précision de niveau clinique, y compris lorsque la fréquence cardiaque est élevée”.

Huawei Watch D3 : la meilleure montre connectée pour la mesure de la pression artérielle

Huawei a obtenu pour ce produit la certification CE pour trois usages :

Mesure de la pression artérielle au repos

Surveillance ambulatoire de la pression artérielle

Suivi de la pression artérielle avant et après l’exercice

L’entreprise précise que la smartwatch alerte l’utilisateur face aux changements soudains de température et aux altitudes dangereuses, pour qu’ils puissent adopter des comportements de sécurité en conséquence. Les fonctions Health Glance et Health Insights sont quant à elles améliorées, offrant un suivi du sommeil et du bien-être émotionnel plus précis.

Sur les traces de la Watch D2 sortie l’année dernière, la Huawei Watch D3 veut s’imposer comme la meilleure montre pour le suivi de la santé, quitte à faire des concessions sur le suivi des activités sportives ou sur les fonctionnalités connectées. Ce nouveau modèle embarque un boîtier plus fin et un bracelet léger pour un meilleur confort. Les caractéristiques techniques complètes et le prix de cette Watch D3 seront dévoilés le 2 septembre 2026.