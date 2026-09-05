Ce phénomène transforme Vénus en croissant de Lune, voici comment l’observer cette semaine

Véritable enfer brûlant, Vénus possède plus de points communs avec la Lune que vous ne le pensez. En effet, celle-ci est actuellement visible sous la forme d’un croissant, dont la taille diminuera encore cette semaine.

Vénus
Crédits photo : NASA

Notre système solaire compte bon nombre de planètes, toutes aussi passionnantes les unes que les autres. On retrouve tout d’abord la géante gazeuse Jupiter, véritable capsule temporelle du système solaire. On retrouve ensuite sa « petite » sœur Saturne, qui cache une anomalie magnétique surprenante. On pense ensuite, bien sûr, à Mars, qui pourrait être atteinte en à peine 45 jours grâce à ce carburant révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier Mercure, qui sera bientôt rejointe par les vaisseaux de la mission BepiColombo, ces derniers étant chargés d’en percer les mystères.

Comme son nom le suggère, Mercure est une planète particulièrement chaude. Et pour cause : il s’agit de la planète la plus proche du Soleil, celle-ci étant située en moyenne à 58 millions de km de notre étoile. Mais c’est sans compter sur Vénus, qui reste la planète la plus chaude de notre système solaire.

Et pour cause : Vénus est dotée d’une épaisse atmosphère, qui provoque un effet de serre de grande ampleur. Toutefois, cette atmosphère affiche un avantage de taille pour nous, Terriens. En effet, celle-ci réfléchit la lumière du Soleil, ce qui permet à la planète de briller dans le ciel. D’ailleurs, celle-ci est baptisée « étoile du matin » ou « étoile du soir ».

Vénus : observez son croissant à l’aide d’un simple télescope amateur

Vénus est donc observable facilement et ce, sans télescope ou autre objet grossissant. Toutefois, les astronomes amateurs les mieux équipés peuvent observer l’une de ses caractéristiques méconnues. En effet, celle-ci peut parfois prendre la forme d’un croissant de Lune, tout comme notre satellite naturel.

Et le phénomène ne va pas tarder à s’intensifier. En effet, à partir de la semaine prochaine, son disque passera de 36 % à 32 % éclairé. Puis, à la fin du mois de septembre, le croissant apparent de Vénus s’affinera peu à peu. Et, bonne nouvelle, Vénus se rapproche peu à peu de nous.

En effet, l’orbite de la planète, plus petite que la nôtre, lui permet de nous « rattraper » régulièrement. Ainsi, au 24 octobre 2026, Vénus se trouvera à « seulement » 40 millions de km de la Terre. Ce sera donc le moment idéal pour l’observer à l’aide d’un simple télescope amateur.


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