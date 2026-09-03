Plus de stockage et un Gemini plus performant : comment obtenir un an d’abonnement Google AI Plus gratuit

Il est possible d’obtenir un an d’abonnement Google AI Plus gratuitement, permettant de passer à un espace de stockage de 400 Go et de débloquer de nouvelles fonctions d’IA avec Gemini.

Pour la rentrée scolaire, Google propose une offre promotionnelle sur son abonnement Google AI Plus. Celui-ci devient gratuit pour les étudiants pendant un an. Ils peuvent ainsi profiter, sans payer, d’avantages comme une extension du stockage du compte Google (utilisé par Gmail, Drive ou Google Photos) à 400 Go. Les imports de fichiers passent également en illimité, tandis qu’un accès étendu aux fonctionnalités de Gemini permet de bénéficier d’un assistant IA plus performant qu’en se limitant à la version gratuite.

Un nouvel espace étudiant a été rendu disponible dans Gemini. Il sert à initier les utilisateurs à tous les outils de Gemini et à regrouper dans un hub toutes les fonctions qui peuvent être utiles pour ce type de public : study notebooks, fiches de révision, quiz d’entraînement… Les study notebooks sont un outil déployé récemment dans lequel on peut importer ses propres supports de cours, comme des documents ou ses notes personnelles. A partir de ces données, Gemini va créer un plan d’action pour décomposer vos sujets d’apprentissage. Il est constitué de leçons et de quiz sur mesure au format court, avec un tableau de bord pour suivre sa progression.

Google AI Plus gratuit et plein de nouveautés Gemini pour les étudiants

Bientôt, les study notebooks prendront en charge l’intégration de graphiques et d’images. En ajoutant vos dates d’examens et de rendu des devoirs à Google Agenda, Gemini pourra même établir un calendrier de révision ou de travail pour être prêt le jour J. Les visualisations interactives prennent quant à elles la forme de simulations 3D générées par Gemini. Si vous avez besoin d’apprendre sur l’ADN par exemple, il est possible de manipuler, de faire pivoter et de zoomer sur une structure 3D d’ADN. Enfin, Deep Research est inclus à Gemini Live, alors que l’option était réservée au modèles les plus puissants jusqu’ici.

Pour obtenir Google AI Plus gratuitement pendant 12 mois, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous devrez vérigier votre statut d’étudiant via la plateforme SheerID.

Cliquez pour obtenir Google AI Plus sans frais pendant 12 mois