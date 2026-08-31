iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : la taille des écrans est connue

Apple va-t-il conserver ou modifier la taille des écrans des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ? A quelques jours du lancement, on a la réponse. La technologie LTPO+ pourrait par ailleurs faire son apparition sur ces modèles.

C’est officiel, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seront présentés par Apple lors de la keynote de rentrée du 9 septembre 2026. Les nouveaux modèles reprendront le design introduit l’année dernière avec les iPhone 17 Pro, avec un plateau au dos sur toute la largeur pour y loger les capteurs photo. Mais sur la devanture, faut-il s’attendre à du nouveau ?

La taille des diagonales d’écran ne bougeront pas. Elles mesureront respectivement 6,27 et 6,9 pouces pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. L’information provient de Diamond Glass, une marque de verre et de protections pour iPhone, citée par iPhon.fr. D’après le média, il y aurait eu “plusieurs changements de dernière minute”, sans qu’on sache exactement lesquels. La taille des bordures autour de l’espace d’affichage serait inchangé.

Les premiers écrans LTPO+ pour les iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ?

Il y aura toutefois bien des évolutions en termes de dalles sur cette génération. La source évoque “de tout nouveaux écrans” pour les deux modèles d’iPhone 18 Pro. Elle précise cependant que le grand public ne devrait pas y voir de grande différence. Cette déclaration énigmatique peut faire penser au passage à un écran OLED LTPO+ de Samsung, dont on parlait il y a quelques mois. Le principal intérêt de cette technologie est une consommation énergétique moindre. Ces écrans seraient ainsi plus une amélioration en termes de performances et d’autonomie que de qualité d’image.

Nous en aurons la confirmation ou l’infirmation dans une dizaine de jours. Pour rappel, l’iPhone pliable devrait accompagner les iPhone 18 Pro. Les iPhone 18 et Air 2 seraient quant à eux décalés à mars prochain, avec l’iPhone 18e. La date des précommandes pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devrait être fixée au samedi 12 septembre, afin d’éviter le 11 septembre, chargé de symboles. La hausse significative du coût des puces de RAM et de stockage vont entraîner une hausse des prix. On peut s’attendre à des iPhone 18 pro au moins 100 euros plus chers que leurs prédécesseurs.