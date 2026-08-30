Android 17 : cette nouvelle mise à jour va faire plaisir aux propriétaires de Pixel

Avec la prochaine version d’Android 17, les utilisateurs vont être aux anges. Celle-ci promet en effet de corriger de nombreux problèmes, tout en permettant un niveau de personnalisation toujours plus poussé.

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Crédits : Gemini

Face à son principal concurrent de chez Apple, iOS, Android est incontestablement le système d’exploitation pour smartphone le plus populaire au monde. Celui-ci équipe en effet près de 7 smartphones sur 10, rien que ça. Toutefois, la dernière version, Android 17, n’est pas dénuée de défauts. D’ailleurs, à son lancement, un bug de Wi-Fi gâchait la mise à jour sur les Google Pixel. Par ailleurs, la dernière bêta de l’OS de Google fait buguer le micro et le son des Pixel.

Heureusement, la firme de Mountain View enchaîne les mises à jour pour tenter de corriger ces problèmes. Plus tôt cette année, Android 17 mettait par exemple fin aux appels vidéo qui coupent. Par ailleurs, la mise à jour de juillet s’est attaquée à 5 bugs majeurs, pour le plus grand bonheur des utilisateurs Android. Et ce n’est pas fini.

Android 17 QPR2 Beta 4 : correction de bugs et meilleure personnalisation

Android 17 QPR2 Beta 4, dont la sortie est prévue pour décembre prochain, s’attaque à plusieurs problèmes majeurs. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un problème de gestion thermique pouvant entraîner une surchauffe, ou encore la correction d’un bug qui empêche parfois la saisie de texte lors de la recherche d’applications. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Android 17 QPR2 Beta 4 suit de près les améliorations apportées par la version précédente, Android 17 QPR2 Beta 3. Via cette dernière, Google a peaufiné le design de son OS. Mais cette fois, place à la personnalisation.

Il devient ainsi possible non seulement de personnaliser les icônes de la barre d’état, mais également celles du système et des notifications. Vous pourrez ainsi, par exemple, masquer les icônes de la barre d’état des modes silencieux et vibreur.

Côté système d’exploitation, Android 17 QPR2 Beta 4 s’accompagne également d’une nouveauté majeure. En effet, celle-ci apporte un nouveau noyau Linux, qui sera intégré aux Google Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 10. En théorie, ce noyau devrait permettre d’obtenir une expérience plus fluide sur les smartphones de la marque concernés. Par ailleurs, le terminal Linux d’Android s’offre enfin une interface digne de ce nom.


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