Volvo tient peut-être la batterie qui fera oublier les 1 000 km d’autonomie du diesel

Les voitures électriques pourraient gagner énormément en autonomie dans les deux prochaines années. Volvo fait partie des constructeurs susceptibles d’en bénéficier rapidement. Son propriétaire chinois communique maintenant des performances particulièrement élevées.

batterie solide geely
Source : Geely

Les fabricants tentent depuis longtemps de remplacer l’électrolyte liquide des batteries par un composant solide. Cette conception doit augmenter l’autonomie, réduire le temps de recharge et limiter les risques d’incendie. Dans cette course, la Chine se trouve en tête. En mai dernier, l’Académie des sciences de Chine présentait une cellule tout-solide atteignant 451,5 Wh/kg, face aux 200 à 250 Wh/kg des modules lithium-fer-phosphate qui équipent actuellement la majorité des voitures électriques. Pour le moment, aucun de ces prototypes n’a rejoint un véhicule produit en série.

Propriétaire de Volvo depuis 2010, Geely Holding travaille également sur cette technologie. En Chine, le groupe vient de donner le calendrier prévu pour ses premiers tests sur route. Les difficultés rencontrées par Donut Lab avec sa batterie tout-solide montrent toutefois que les promesses ne garantissent rien. Le projet de Geely paraît cette fois à un stade plus avancé.

Geely annonce une batterie solide de 500 Wh/kg pour ses voitures dès 2027

Plusieurs déclinaisons de la batterie solide de Geely seraient prévues. D’après CarNewsChina, la plus efficace atteindrait une densité énergétique de 500 Wh/kg, deux fois supérieure à celle des cellules Golden Brick à électrolyte liquide actuellement fabriquées par le constructeur chinois. Les informations publiées indiquent que cette valeur concernerait l’ensemble du pack, pas uniquement la cellule. Avec une charge, une voiture équipée pourrait parcourir plus de 1 000 kilomètres. Cette distance se rapproche de l’autonomie d’un diesel. Le fabricant évoque également une durée de vie allant jusqu’à un million de km et développe avec l’américain Dow un adhésif capable de rester stable de -40 à 120 °C.

La validation en conditions réelles a débuté cette année avant un déploiement pilote prévu en 2027 au sein des différentes marques du groupe. Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Lotus et Smart sont concernées. Geely n’a encore précisé ni les modèles concernés, ni la chimie exacte de sa batterie solide, ni la date possible de sa commercialisation. BYD et CATL prévoient également leurs propres tests en 2027, tandis que le président de CATL situe encore sa technologie au niveau quatre sur une échelle de maturité en neuf points. Chez les concessionnaires, cette technologie n’arrivera donc pas de sitôt.


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