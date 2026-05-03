Des batteries plus écologiques, une mise à jour majeure pour Android Auto, c’est le récap’ de la semaine

L'industrie mise sur des batteries sans lithium, Android Auto comble enfin un manque historique, Windows 11 peaufine son interface, c'est le récap' de la semaine.


Cette semaine, le secteur de l'énergie franchit une étape importante avec l'arrivée de nouvelles batteries sans lithium et Android Auto déploie enfin une option attendue depuis dix ans par les conducteurs. De son côté, Microsoft propose plusieurs petits ajustements pratiques pour Windows 11 et Google Traduction fête ses 20 ans avec une fonction inédite très demandée. Enfin, les premiers tests de la manette Steam Controller permettent de savoir si l'accessoire de Valve tient ses promesses.

Microsoft peaufine Windows 11 avec de nouvelles fonctions pratiques

Les membres du programme Insider peuvent tester deux nouvelles versions de Windows 11 qui apportent des ajustements bienvenus. Microsoft a notamment revu les paramètres audio pour rendre le réglage du volume plus lisible et faciliter l'activation de l'accélération matérielle. Le gestionnaire des tâches s'enrichit également de nouvelles colonnes pour mieux surveiller l'activité des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle. Enfin, le mode Xbox est simplifié pour transformer efficacement le PC en console de salon et plusieurs correctifs améliorent la fluidité générale du système, au démarrage des applications par exemple.

Lire : Windows 11 : deux mises à jour déployées, des petits changements qui vont vous simplifier la vie

Crédits – 123RF

Le Steam Controller de Valve convainc les premiers testeurs

Le Steam Controller arrive le 4 mai pour 99 euros et les premiers tests sont très positifs sur l'ergonomie. Malgré un look original, la manette est légère et très agréable à tenir, même pendant de longues sessions. Son autonomie de 35 heures et sa recharge magnétique sont de vrais points forts. On apprécie aussi la précision de ses sticks et de ses vibrations. Le gros point noir reste sa compatibilité, elle ne fonctionne vraiment bien que sur Steam. Si vous jouez sur d'autres plateformes, elle est reconnue comme une simple souris, ce qui limite son intérêt. Certains testeurs trouvent aussi que les boutons à l'arrière sont un peu difficiles à atteindre.

Lire : Les premiers tests du Steam Controller sont sortis, voici ce que vaut la manette de Valve

Crédit – Valve

Le sodium s'impose comme une alternative sérieuse au lithium

Le géant CATL vient de signer un contrat record pour produire massivement des batteries sodium-ion. Contrairement au lithium, le sodium est très abondant et beaucoup moins polluant à extraire. Ces nouvelles batteries sont capables de fonctionner sous des températures extrêmes et affichent une durée de vie impressionnante. Comme elles utilisent les mêmes dimensions que les modèles actuels, les constructeurs peuvent les adopter sans rien changer à leurs usines. Cette commande historique marque un tournant qui pourrait faire chuter les coûts du stockage d'énergie à grande échelle.

Lire : Moins chères et plus durables, ces batteries sans lithium signent leur entrée dans la cour des grands

Google Traduction fête ses 20 ans avec un outil pour mieux parler

Pour son vingtième anniversaire, Google Traduction lance une fonctionnalité d'aide à la prononciation très attendue par ses utilisateurs. Grâce à l'intelligence artificielle, l'outil analyse désormais votre diction et vous donne un retour immédiat pour corriger votre accent. Cette nouveauté permet aussi de demander des exemples de phrases selon différents contextes pour mieux maîtriser les subtilités d'une langue. Pour l'instant, cette fonction est réservée aux utilisateurs Android aux États-Unis et en Inde pour l'anglais, l'espagnol et le hindi, avant un probable déploiement mondial.

Lire : Google Traduction s’offre enfin cet outil extrêmement demandé pour ses 20 ans

Crédits – 123RF

Android Auto va enfin permettre de gérer ses alarmes au volant

Après dix ans d'attente, Google travaille sur une fonctionnalité pour arrêter ou décaler une alarme directement depuis l'écran de la voiture. Jusqu'ici, les conducteurs devaient manipuler leur téléphone pour couper une sonnerie, ce qui était risqué et peu pratique. Des indices trouvés dans le code de l'application montrent l'arrivée prochaine de boutons “Répéter” et “Arrêter” sous forme de notifications sur le tableau de bord. Cette option est d'autant plus attendue que Gemini, le nouvel assistant d'Android Auto, ne permet pas encore de gérer ces alertes à la voix.

Lire : Android Auto : après 10 ans, Google s’apprête enfin à corriger l’un des plus gros manques de l’application

Crédits – Adobe Stock

Nos tests de la semaine

Dyson Clean+Wash Hygiene : un beau laveur de sol qui manque un peu de punch

Le Dyson Clean+Wash Hygiene mise tout sur son look et sa prise en main. On aime son design, sa qualité de fabrication et sa maniabilité exemplaire qui permet de nettoyer partout sans effort. L'appareil est très simple à utiliser et se montre efficace sur les taches récentes, bien aidé par un détergent convaincant. Malgré une autonomie intéressante, on aime moins la petite taille des réservoirs et l’aspiration qui reste très moyenne. Le nettoyage manuel de la machine est vraiment fastidieux et on regrette que le système peine autant sur les taches déjà sèches.

Lire : Test Dyson Clean+Wash Hygiene : un laveur de sol qui assure design et maniabilité, mais au prix de certaines concessions

Samsung Galaxy A57 : une valeur sûre qui manque d'audace

Le Samsung Galaxy A57 reste un smartphone équilibré, mais il commence à stagner face à ses rivaux. On aime son design soigné et son écran aux couleurs parfaitement calibrées. Les performances sont cohérentes pour cette gamme de prix et on apprécie surtout la promesse de six ans de mises à jour, ce qui est rare sur ce segment. En revanche, on regrette le manque flagrant d'innovation par rapport au modèle précédent, surtout avec un prix qui repart à la hausse. La partie photo reste inégale et l'absence d'un vrai téléobjectif se fait sentir pour un appareil de cette catégorie.

Lire : Test Samsung Galaxy A57 : est-il encore le roi des smartphones milieu de gamme ?

Asus Zenbook Duo (2026) : le PC à deux écrans devient enfin concret

L'Asus Zenbook Duo réussit à transformer un concept original en un outil de travail efficace. On aime son concept unique porté par un processeur Core Ultra 300 très polyvalent, capable de gérer des tâches graphiques lourdes sans faiblir. L'autonomie est impressionnante, se rapprochant des puces d'Apple, et les deux écrans OLED sont magnifiques et bien calibrés. Malgré son format, l'appareil s'avère plus confortable à l'usage qu'il n'y paraît. À l'inverse, on aime moins son gabarit imposant, à la fois lourd et épais, qui peut gêner lors des déplacements. Enfin, son prix reste très élevé par rapport aux autres ordinateurs de sa catégorie.

Lire : Test Asus Zenbook Duo (2026) : au-delà du concept, un vrai produit


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