Windows 11 : deux mises à jour déployées, des petits changements qui vont vous simplifier la vie

Les participants au programme Insider de Windows 11 ont de nouvelles améliorations à se mettre sous la dent. Les nouvelles builds du canal Canary permettent en effet d’optimiser les paramètres audio, le gestionnaire des tâches ainsi que le mode Xbox.

Windows 11
Crédits : 123RF

Après avoir lancé en urgence un plan pour réparer Windows 11, Microsoft semble vouloir faire tout son possible pour améliorer son système d’exploitation. L’entreprise compte par exemple ramener à la vie une fonctionnalité disparue depuis Windows 10. Microsoft simplifie toujours plus la vie de ses utilisateurs, en éliminant cette contrainte que tout le monde déteste depuis Windows 10.

Mais les PCistes les plus assidus, participant au programme Insider, ont souvent l’occasion de découvrir les nouveautés avant les autres. Et, une fois n’est pas coutume, Microsoft vient de déployer non pas un, mais deux nouvelles builds dans le canal Canary. Il s’agit des builds 28200.1873 et 29576.1000.

Windows 11 : un mode Xbox optimisé

Dans un premier temps, la build 29576.1000 s’attaque aux paramètres audio de Windows 11. Celle-ci affiche notamment une amélioration du curseur de volume. Le son en cours de lecture est affiché sur le côté, pour une meilleure lisibilité. Côté périphériques audio, Windows 11 ne cache plus un appareil qui l’est déjà par défaut : celui-ci est maintenant grisé. De plus, si votre périphérique audio est capable de prendre en charge l’accélération matérielle, celle-ci est directement activable dans la section des options avancées de ce dernier.

La build 29576.1000 est aussi l’occasion pour Microsoft de retravailler le gestionnaire des tâches. Celui-ci bénéficie de plusieurs nouvelles colonnes optionnelles :

  • NPU
  • Moteur NPU
  • Mémoire dédiée NPU
  • Mémoire partagée NPU
  • Isolation.

On retrouve ensuite la build 28200.1873, qui bénéficie elle aussi de son petit lot d’améliorations. Windows 11 optimise tout d’abord son fameux mode Xbox, qui transforme votre PC en véritable console de salon Microsoft. Le mode plein écran Xbox, de son côté, devient tout simplement le « mode Xbox ».

Cette build apporte également quelques correctifs bien utiles. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment une amélioration du lancement des applications au démarrage, ainsi qu’une optimisation des performances lors de la navigation dans les volumes de grande taille. D’une manière plus générale, Microsoft prépare une refonte totale du programme Windows Insider. De belles surprises vous attendent donc sur Windows 11.

Source : Microsoft


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