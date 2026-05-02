216 € de remise sur le Pixel 9a chez Amazon, mais ça ne va pas durer

Toujours aussi populaire, le Pixel 9a est l'un des meilleurs smartphones dans sa gamme de prix. Et avec 216 € de réduction, il devient encore plus intéressant.

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Cette offre est à retrouver sur Amazon qui fait passer le prix du Pixel 9a à 328,98 € grâce au cumul de plusieurs réductions. Le smartphone est affiché à 368,98 € au lieu de 549 €, ce qui correspond déjà à une belle remise de 180 €. Amazon propose toutefois deux réductions supplémentaires : une de 25 € qui s'applique directement juste avant le paiement.

Ensuite, dans le cadre de la French Week d'Amazon, le code PRIME15 ou FRENCHWEEK10 font baisser le prix de 15 et 10 € respectivement. Le premier est valable seulement pour les abonnés Prime d’Amazon. Au final, le Pixel 9a revient à 328,98 € ou 333,98 € selon le code appliqué.

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Une puce Tensor G4 performante, et une partie photo toujours aussi efficace

Le Pixel 9a embarque la puce Tensor G4 gravée en 4 nm : le même processeur que l’on retrouve sur les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL. C’est un processeur haut de gamme qui assure des performances solides, avec un bonus non négligeable : la gestion thermique qui a été améliorée pour moins de chauffe.

Le smartphone dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et un support du HDR10+. Il est protégé par du verre Gorilla Glass.

La partie photo quant à elle repose sur un capteur principal de 48 MP, associé à un ultra grand-angle de 13 MP. Le traitement logiciel de Google fait l'essentiel du travail pour des photos riches en détail et naturelles. Et avec les outils d’édition que propose le constructeur (Magic Eraser, Best Take, Add Me, etc.) vous pouvez retoucher vos photos facilement en quelques clics.

La batterie de 5 100 mAh du Pixel 9a atteint facilement la journée d’autonomie, voire plus selon l’usage. Enfin, Google garantit sept ans de mises à jour Android, ce qui place le Pixel 9a parmi les smartphones les plus durables du marché en 2025.