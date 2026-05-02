216 € de remise sur le Pixel 9a chez Amazon, mais ça ne va pas durer

Toujours aussi populaire, le Pixel 9a est l'un des meilleurs smartphones dans sa gamme de prix. Et avec 216 € de réduction, il devient encore plus intéressant.

Google Pixel 9a

Cette offre est à retrouver sur Amazon qui fait passer le prix du Pixel 9a à 328,98 € grâce au cumul de plusieurs réductions. Le smartphone est affiché à 368,98 € au lieu de 549 €, ce qui correspond déjà à une belle remise de 180 €. Amazon propose toutefois deux réductions supplémentaires : une de 25 € qui s'applique directement juste avant le paiement.

Ensuite, dans le cadre de la French Week d'Amazon, le code PRIME15 ou FRENCHWEEK10 font baisser le prix de 15 et 10 € respectivement. Le premier est valable seulement pour les abonnés Prime d’Amazon. Au final, le Pixel 9a revient à 328,98 € ou 333,98 € selon le code appliqué.

Une puce Tensor G4 performante, et une partie photo toujours aussi efficace

Le Pixel 9a embarque la puce Tensor G4 gravée en 4 nm : le même processeur que l’on retrouve sur les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL. C’est un processeur haut de gamme qui assure des performances solides, avec un bonus non négligeable : la gestion thermique qui a été améliorée pour moins de chauffe.

Le smartphone dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et un support du HDR10+. Il est protégé par du verre Gorilla Glass.

La partie photo quant à elle repose sur un capteur principal de 48 MP, associé à un ultra grand-angle de 13 MP. Le traitement logiciel de Google fait l'essentiel du travail pour des photos riches en détail et naturelles. Et avec les outils d’édition que propose le constructeur (Magic Eraser, Best Take, Add Me, etc.) vous pouvez retoucher vos photos facilement en quelques clics.

La batterie de 5 100 mAh du Pixel 9a atteint facilement la journée d’autonomie, voire plus selon l’usage. Enfin, Google garantit sept ans de mises à jour Android, ce qui place le Pixel 9a parmi les smartphones les plus durables du marché en 2025.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

L’explorateur de fichiers de Windows 11 s’améliore avec la dernière mise à jour

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour intéressante pour Windows 11. Celle-ci améliore l’explorateur de fichiers sur plusieurs points. Vous pouvez d’ores et déjà installer la mise à jour…

Instagram fait la chasse aux contenus peu intéressants, voici les nouvelles règles

Instagram va privilégier la mise en avant de publications originales. Les contenus qui sont repris d’un autre compte sans plus-value seront sanctionnés par l’algorithme du réseau social. Marre de voir…

Samsung confirme ses lunettes connectées et évoque de nouveaux écouteurs sans fil très différents

2026 pourrait être une année charnière pour Samsung sur le marché des wearables, ces accessoires connectés qu’on porte sur soi. Ses premières lunettes sont confirmées, tandis que des écouteurs sans…

Le Redmi Note Pro 15 5G passe à petit prix pour le Choice Day, profitez-en !

AliExpress vient de dévoiler une nouvelle série de codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. Si vous cherchez un nouveau smartphone et attendez une belle offre pour vous…

Le Galaxy S26 Ultra perd 350 € chez Samsung : une offre spéciale French Days qui ne va pas durer

Le Galaxy S26 Ultra est en promotion sur le site de Samsung à l’occasion des French Days. Le smartphone haut de gamme profite d’une série de réductions cumulables : au…

Boulanger met le paquet pour les French Days : on a déniché les vraies pépites

C’est parti pour les French Days de printemps chez Boulanger, jusqu’au 5 mai 2026. Pendant sept jours, une multitude de produits passent à prix soldé. On a fait le tri…

Amazon fait chuter l’iPad A16 à son prix le plus bas : un bon plan à saisir

 Lancé en mars 2025, l’iPad équipé d’une puce A16 s’affiche en ce moment à moins de 325 € sur Amazon. Cet iPad 10 en plus de puissance est à son…

Le mode Xbox débarque sur les PC Windows 11, voici ce que ça change pour les joueurs

Microsoft déploie le mode Xbox sur Windows 11. Les joueurs PC disposent maintenant d’une expérience proche de celle des consoles. Lors de la dernière GDC en mars 2026, Microsoft avait…

75 € de remise sur la Switch 2 + Mario Kart World : Amazon fait fondre le prix du pack

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World s’offre une remise de 75 € sur Amazon. Pour une console qui est rarement en promo, c’est une offre à saisir….

Amazon attaque les French Days avec des prix fous : les meilleures offres à saisir

Amazon lance la French Week, sa propre version des French Days qui se déroule du 29 avril au 5 mai 2026. Pendant une semaine, le site propose deux codes promo…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.