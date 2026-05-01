Le Galaxy S26 Ultra perd 350 € chez Samsung : une offre spéciale French Days qui ne va pas durer

Le Galaxy S26 Ultra est en promotion sur le site de Samsung à l’occasion des French Days. Le smartphone haut de gamme profite d’une série de réductions cumulables : au total, jusqu’à 350 € de réduction immédiate, voire plus avec l’option de reprise.

Voir l'offre sur le site de Samsung

Samsung se montre généreux en cette période de French Days, et le Galaxy S26 Ultra n’échappe pas aux promotions en cours. Lancé à 1 469 €, il bénéficie actuellement de plusieurs remises. D’abord, il est affiché à 1269 € au lieu de 1469 € dans sa version avec 256 Go de stockage, soit une première réduction de 200 €.

En ajoutant le code promo MYPHONE au panier, vous profitez de 100 € supplémentaires, sans condition particulière. Le smartphone passe ainsi à 1 169 €. Vous pouvez choisir d’en rester là et de profiter de 300 € de réduction. C’est déjà franchement pas mal. Seulement, Samsung va plus loin.

Le constructeur propose un bonus reprise de 50 € si vous revendez un ancien appareil. C’est une somme garantie qui s’ajoute à la valeur de reprise de votre appareil. Même si ce dernier ne fonctionne plus et est évalué à 0 €, vous récupérez quand même les 50 € minimum sous forme de remise immédiate au panier.

Le total des réductions grimpe ainsi à 350 €. Le Galaxy S26 Ultra vous reviendrait ainsi à 1 119 € au lieu de 1 469 € en version 256 Go. Les autres capacités de stockage sont éligibles à la même offre. Celle-ci est valable jusqu'au 5 mai 2026, sous réserve de disponibilité en stock.

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Le Galaxy S26 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure

Ce modèle est le seul smartphone de la série S26 à embarquer un Snapdragon 8 Elite Gen 5 en version overclockée, y compris en France. Cette déclinaison exclusive du processeur haut de gamme pousse les deux cœurs principaux à 4,74 GHz contre 4,6 GHz sur la puce standard, avec un GPU Adreno 840 lui aussi légèrement dopé.

La puce, qui bénéficie d’une gravure en 3 nm, est associée à 12 Go de RAM. Le combo assure des performances de haut vol, peu importe le contexte : navigation, multitâche intensif ou encore pour le jeu vidéo.

L’écran Dynamic LTPO AMOLED 2X du Galaxy S26 Ultra mesure 6,9 pouces, en diagonale, avec une définition QHD+ (3 120 × 1 440 px) et une fréquence de rafraîchissement adaptative qui monte jusqu'à 120 Hz. L’une des principales nouveautés de cette génération, c'est le Privacy Display : une technologie matérielle qui réduit l'angle de vision latéral pour que seul l'utilisateur puisse voir le contenu de son écran.

La partie photo se compose de quatre capteurs à l’arrière : un principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un duo de téléobjectifs : 10 MP (3x) et 50 MP (5x). Le zoom numérique monte jusqu'à 100x.

Enfin, le S Pen est toujours de la partie et la batterie de 5 000 mAh se recharge désormais en 60 W avec le nouveau Super Fast Charging 3.0, soit une montée en puissance significative par rapport aux 45 W des générations précédentes. La charge sans fil quant à elle est d’une puissance de 25 W.