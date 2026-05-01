Le Galaxy S26 Ultra perd 350 € chez Samsung : une offre spéciale French Days qui ne va pas durer
Le Galaxy S26 Ultra est en promotion sur le site de Samsung à l’occasion des French Days. Le smartphone haut de gamme profite d’une série de réductions cumulables : au total, jusqu’à 350 € de réduction immédiate, voire plus avec l’option de reprise.
Samsung se montre généreux en cette période de French Days, et le Galaxy S26 Ultra n’échappe pas aux promotions en cours. Lancé à 1 469 €, il bénéficie actuellement de plusieurs remises. D’abord, il est affiché à 1269 € au lieu de 1469 € dans sa version avec 256 Go de stockage, soit une première réduction de 200 €.
En ajoutant le code promo MYPHONE au panier, vous profitez de 100 € supplémentaires, sans condition particulière. Le smartphone passe ainsi à 1 169 €. Vous pouvez choisir d’en rester là et de profiter de 300 € de réduction. C’est déjà franchement pas mal. Seulement, Samsung va plus loin.
Le constructeur propose un bonus reprise de 50 € si vous revendez un ancien appareil. C’est une somme garantie qui s’ajoute à la valeur de reprise de votre appareil. Même si ce dernier ne fonctionne plus et est évalué à 0 €, vous récupérez quand même les 50 € minimum sous forme de remise immédiate au panier.
Le total des réductions grimpe ainsi à 350 €. Le Galaxy S26 Ultra vous reviendrait ainsi à 1 119 € au lieu de 1 469 € en version 256 Go. Les autres capacités de stockage sont éligibles à la même offre. Celle-ci est valable jusqu'au 5 mai 2026, sous réserve de disponibilité en stock.
Le Galaxy S26 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure
Ce modèle est le seul smartphone de la série S26 à embarquer un Snapdragon 8 Elite Gen 5 en version overclockée, y compris en France. Cette déclinaison exclusive du processeur haut de gamme pousse les deux cœurs principaux à 4,74 GHz contre 4,6 GHz sur la puce standard, avec un GPU Adreno 840 lui aussi légèrement dopé.
La puce, qui bénéficie d’une gravure en 3 nm, est associée à 12 Go de RAM. Le combo assure des performances de haut vol, peu importe le contexte : navigation, multitâche intensif ou encore pour le jeu vidéo.
L’écran Dynamic LTPO AMOLED 2X du Galaxy S26 Ultra mesure 6,9 pouces, en diagonale, avec une définition QHD+ (3 120 × 1 440 px) et une fréquence de rafraîchissement adaptative qui monte jusqu'à 120 Hz. L’une des principales nouveautés de cette génération, c'est le Privacy Display : une technologie matérielle qui réduit l'angle de vision latéral pour que seul l'utilisateur puisse voir le contenu de son écran.
La partie photo se compose de quatre capteurs à l’arrière : un principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un duo de téléobjectifs : 10 MP (3x) et 50 MP (5x). Le zoom numérique monte jusqu'à 100x.
Enfin, le S Pen est toujours de la partie et la batterie de 5 000 mAh se recharge désormais en 60 W avec le nouveau Super Fast Charging 3.0, soit une montée en puissance significative par rapport aux 45 W des générations précédentes. La charge sans fil quant à elle est d’une puissance de 25 W.