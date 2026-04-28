Moins chères et plus durables, ces batteries sans lithium signent leur entrée dans la cour des grands

Extraire du lithium coûte cher et détruit des écosystèmes entiers. Une alternative existe depuis des années, mais peinait à s'imposer. Un contrat record vient de lui donner une légitimité industrielle sans précédent.

citroen e-C4 2025 essai

Le lithium domine le marché des batteries depuis des décennies. Sa demande a explosé avec l'essor des voitures électriques et des systèmes de stockage d'énergie. Mais son extraction reste coûteuse, polluante et concentrée dans quelques pays. CATL, numéro un mondial des batteries, avait annoncé en 2025 sa volonté d'industrialiser ses batteries sodium-ion. L'objectif était de proposer une alternative moins chère, sans sacrifier les performances.

Dans ce contexte, le recyclage des batteries s'impose comme une priorité mondiale, avec des réglementations de plus en plus strictes. Mais une autre piste progresse en parallèle. Le 27 avril 2026, CATL et l'intégrateur HyperStrong ont signé un accord stratégique de trois ans. Il porte sur 60 GWh de batteries sodium-ion. Il s'agit de la plus grande commande de ce type jamais passée dans le secteur.

CATL et HyperStrong signent la plus grande commande de batteries sodium-ion jamais passée

Selon CnEVPost, qui a relayé l'annonce officielle de CATL, cet accord couvre la recherche, le développement et la mise en œuvre de projets de stockage d'énergie. Le volume de 60 GWh représente environ la moitié des batteries de stockage livrées par l'entreprise sur toute l'année 2025. La firme affirme avoir surmonté les principaux défis de la production en masse. Elle cite notamment la densité énergétique, le contrôle de l'humidité et les risques de déformation à la fabrication.

Les avantages des batteries sodium-ion sont concrets. Le sodium est environ 1 000 fois plus abondant que le lithium dans la croûte terrestre. Son approvisionnement est bien moins sensible aux tensions géopolitiques. Les cellules de CATL affichent une densité énergétique de 160 Wh/kg et une durée de vie dépassant 15 000 cycles. Elles fonctionnent entre -40 °C et 70 °C, une plage bien plus large que la plupart des batteries lithium-ion. CATL les a conçues avec les mêmes dimensions que ses produits lithium-ion. Les intégrateurs peuvent les adopter sans modifier leurs infrastructures. Un dirigeant du secteur a comparé l'impact de cet accord à celui de DeepSeek sur l'IA, estimant qu'il pourrait réduire les coûts de stockage à grande échelle.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Play Store mettra en avant les applications pensées pour les grands écrans

Si vous voulez profiter à fond de votre smartphone pliable ou de votre tablette, il faut des applications exploitant les écrans larges. Ça tombe bien, le Play Store de Google…

YouTube teste la recherche par IA, pour plus de temps perdu et des résultats erronés

Google adore l’IA et veut absolument que vous l’utilisiez, même dans ses applications qui n’en ont franchement pas besoin. Sa dernière “innovation” est Ask YouTube, une nouvelle méthode de recherche…

WhatsApp va enfin vous libérer de Google Drive en lançant son propre service de stockage sur le cloud

Meta serait en train de préparer l’arrivée d’un service de stockage sur le cloud entièrement dédié à WhatsApp. Celui-ci serait accessible gratuitement, soit via une formule d’abonnement pour bénéficier de…

La Xbox Helix pourrait coûter encore plus cher que prévu

Dans une récente interview, la dirigeante de Xbox Asha Sharma est interrogée sur le prix de la future console de Microsoft, la Xbox Helix. Elle n’a pas une très bonne…

Firefox améliore déjà son VPN gratuit en ajoutant une fonctionnalité qui le rend vraiment indispensable

Il y a à peine quelques semaines, Mozilla intégrait enfin un VPN gratuit à son navigateur Firefox. Pourtant, il est déjà temps pour l’organisation d’améliorer ce dernier, grâce à une…

Pourquoi le Steam Controller sort avant la Steam Machine ? Valve répond (et vous connaissez déjà la réponse)

Valve a enfin révélé la date de sortie officielle de son Steam Controller, qui sera disponible à la vente le 4 mai prochain. Mais pour l’heure, toujours aucune trace de…

Ce “bug” des batteries d’iPhone les empêchent de s’allumer, voici la solution

Si votre iPhone refuse de s’allumer malgré des heures en charge après que sa batterie soit tombée à 0 %, voici ce que vous devez faire pour qu’il passe enfin…

Dreame passe des aspirateurs aux fusées avec ce concept car qui pulvérise tous les records d’accélération

Dreame est connu pour ses aspirateurs robots haut de gamme. La marque chinoise vient de présenter un tout autre produit à San Francisco. Son concept car électrique embarque deux propulseurs…

Un implant cérébral contre la dépression vient d’obtenir le feu vert pour ses premiers essais sur l’homme

Traiter la dépression sévère avec un implant logé dans le crâne, c’est désormais possible. Une startup américaine vient de décrocher le feu vert pour tester son dispositif sur des patients….

Les Huawei Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro ont une date de sortie en France

Huawei dévoile la date de sortie de ses nouvelles montres connectées Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro en France, ainsi que certaines de leurs fonctionnalités. Il y a…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.