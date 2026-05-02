Le casque JBL Live 770NC passe sous les 55 € : un son exceptionnel et la réduction de bruit active à ce prix

Le JBL Live 770NC est le casque parfait pour ceux qui veulent un modèle à réduction de bruit efficace, beaucoup moins cher que les mastodontes comme le Sony WH-1000XM6. Il est d’autant plus intéressant qu’il est actuellement en promotion à moins de 55 € sur Amazon.

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À l’occasion de la French Week qui se déroule actuellement sur Amazon, le casque de JBL est affiché à 69,99 € au lieu de 99,99 € habituellement, sachant que son prix conseillé est de 160 €. Cette réduction est déjà très appréciable, mais Amazon va plus loin grâce à deux codes promo : PRIME15 et FRENCHWEEK10.

Si vous êtes abonné Prime, vous pouvez utiliser le premier code qui fait chuter le prix de 15 € au paiement. Sinon, le second code offre 10 € de réduction pour tout le monde. Le JBL Live 770NC passe ainsi à 54,99 € ou 59,99 € selon le code renseigné.

Ce prix est valable uniquement sur le coloris blanc. Pour un casque à réduction de bruit active, c’est un prix exceptionnel. Une offre à ne pas rater avant qu’il ne soit trop tard.

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65 heures d’autonomie, réduction de bruit adaptative : le Live 770NC joue dans la cour des grands

Le JBL Live 770NC est un casque circum-auriculaire sans fil, doté de transducteurs de 40 mm qui délivre un son de qualité. Sa réduction de bruit adaptative s’ajuste en temps réel à l’environnement grâce à quatre micros intégrés. Et pour ce prix, elle crée une bulle offrant pour une immersion satisfaisante.

Et grâce au mode Smart Ambient qui a un effet inverse, vous pouvez choisir de rester à l’écoute de votre environnement sans retirer le casque. La connexion multipoint est également au rendez-vous et permet de rester appairé à deux appareils simultanément.

L’autre atout majeur du JBL Live 770NC, c’est son autonomie : jusqu’à 65 heures d’écoute sans fil, sans ANC. Comptez 50 heures avec l’ANC activée. Quant à la recharge rapide, cinq minutes suffisent à récupérer quatre heures d’écoute supplémentaires, et la charge complète se fait en deux heures via USB-C.

L’égalisation et les réglages avancés sont accessibles via l’application JBL Headphones, compatible Android et iOS. Le casque supporte également les commandes vocales via Google Assistant et Alexa. Pour moins de 55 €, c’est une offre qui mérite qu’on s’y attarde.