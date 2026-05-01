Le Redmi Note Pro 15 5G passe à petit prix pour le Choice Day, profitez-en !

AliExpress vient de dévoiler une nouvelle série de codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. Si vous cherchez un nouveau smartphone et attendez une belle offre pour vous l’offrir, le moment est venu ! Le Redmi Note 15 Pro 5G est actuellement en promotion à 269,41€ au lieu de 399 €. Et avec le code PHDFR30, vous pouvez l’avoir à 239,41€ seulement.

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Chaque année au printemps, les sites de e-commerce français organisent les French Days. Durant une courte période, les PC portables, écouteurs, casques, tablettes ou encore les smartphones passent à petit prix. Si vous souhaitez vous équiper, c’est le bon moment pour craquer en faisant des économies. Et bonne nouvelle, AliExpress organise également de belles promotions durant la French Week.

Si vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone, le Redmi Note Pro 15 5G est actuellement à prix réduit et offre un rapport qualité prix imbattable. Normalement en vente à 399 €, vous pouvez l’avoir à 239,41€ seulement en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR30. Et si vous craquez pour autre chose, voici la série de codes que vous pouvez utiliser sur AliExpress :

2€ de remise dès 18€ d’achat : PHDFR02

5€ de remise dès 39€ d’achat : PHDFR05

8€ de remise dès 59€ d’achat : PHDFR08

15€ de remise dès 109€ d’achat : PHDFR15

23€ de remise dès 169€ d’achat : PHDFR23

30€ de remise dès 239€ d’achat : PHDFR30

45€ de remise dès 359€ d’achat : PHDFR45

60€ de remise dès 479€ d’achat : PHDFR60

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note Pro 15 5G ?

Le Redmi Note Pro 15 5G est un smartphone qui ne manque pas d’atouts ! Malgré son petit prix, il ne fait pas de compromis sur ses caractéristiques. Il affiche des performances solides tout en étant particulièrement économe en énergie.

Sous le capot, on retrouve puce MediaTek Dimensity 7400-Ultra, accompagnée de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Cette configuration vous évite tout ralentissement, même en cas d’usage intensif tout au long de la journée. Vous profitez ainsi d’une expérience fluide, même pour du multitâche.

Côté photo, le Redmi Note Pro 15 5G nous fait la bonne surprise d’embarquer un capteur principal de 200 MP avec stabilisateur optique et un ultra grand-angle de 8 MP. Les photos sont ainsi détaillées et colorées. Enfin, l’autonomie est un autre point fort puisque ce modèle est doté d’une batterie de 6580 mAh qui vous offre aisément deux jours d'utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Redmi Note Pro 15 5G ici.