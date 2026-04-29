Fidèle à sa réputation technologique, Dyson lance le Clean+Wash Hygiene. Ce nettoyeur de sol léger et sans filtre cultive une certaine particularité, là où la concurrence a tendance à uniformiser ce type de produit. Design unique et innovation assumée font ici bon ménage, mais au détriment de quelques points plus ou moins gênants. On vous explique tout dans notre test complet de l'appareil.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Après le Dyson WashG1, l’emblématique marque britannique lance le Clean+Wash Hygiene, un nettoyeur de sol au design singulier qui se caractérise par sa légèreté et par l’absence de filtre à poussière. Dyson demeure donc fidèle à ses habitudes en n’hésitant pas à suivre sa propre voie, que ce soit sur le plan esthétique que technologique. À l’heure où nombre de ses concurrents aux racines souvent chinoises se ressemblent, le Dyson Clean+Wash Hygiene se démarque. Un premier bon point, évidemment.

Disponibilité

Le Dyson Clean+Wash Hygiene est proposé sur le site de la marque, mais également chez tous les revendeurs habituels de la marque. Il est proposé en une seule couleur, dénommée « Bleu de Prusse et cuivre » au prix de 499 € soit 200 € de moins que le Dyson Wash G1.

L’appareil est livré en grande partie démonté dans un carton tout en longueur. Il vient avec une bouteille de 500 ml du détergent maison, le Dyson 02 probiotic, qui vous coûtera une fois la première dose écoulée, pas moins de 25 € l’unité. C’est beaucoup plus cher que les produits classiques, même si Dyson promet une efficacité très élevée et surtout une composition sans produits nocifs aux animaux de compagnie.

Le Clean+Wash Hygiene ne vient pas avec un rouleau de lavage supplémentaire. Du côté de la concurrence, nous pouvons évoquer le Dreame H15 Pro Heat qui a récemment perdu 100 € pour se retrouver exactement au même prix que notre cobaye du jour. Pour rappel, ce modèle se caractérise par son lavage des sols avec de l’eau chaude à 85° C. Chez Roborock, c’est la série F25 qui se retrouve en face avec notamment le F25 XT.

Un design unique

Alors que beaucoup d’appareils concurrents jouent la carte de la sobriété, le Dyson Clean+Wash Hygiene étonne avec ses couleurs plutôt flashy et son originale poignée, couleur cuivre fortement cambrée. Les plastiques sont de belle facture et nous ne retrouvons pas les traces de moulage perçues chez le WashG1.

Comme toujours chez Dyson, les commandes sont ultra simplifiées avec un petit écran et trois boutons. Pas de gadgets inutiles, donc, tout est fait pour une utilisation intuitive. Le premier bouton permet d’allumer le laveur, le second d’activer le mode Max et le dernier de faire défiler les menus de l’écran et de choisir entre les modes Eco, Moyen et Boost. Le Dyson Clean+Wash Hygiene n’est pas connecté. L’écran affiche simplement un QR code permettant d’enregistrer le produit, d’accéder à son mode d’emploi et à des vidéos détaillant les opérations de maintenance. Pour cela, il faudra préalablement installer l’application idoine et créer un compte.

Une nouvelle architecture

Dyson a largement revu sa copie en matière d’architecture par rapport au WashG1. Commençons notre analyse par la tête de lavage. Nous trouvons désormais un seul rouleau constitué d’une microfibre particulièrement épaisse avec ses 84 000 filaments et 400 picots en caoutchouc pour venir déloger plus facilement certaines tâches incrustées. Le tout tourne à 250 tours par minute et bénéficie de la présence d’un peigne anti-emmêlement. Du côté aspiration, la marque anglaise conserve son dispositif de récupération des déchets solides. Il prend la forme d’une cassette courant sur toute la largeur de la tête, derrière la brosse. Le principe est donc de rassembler les déchets pour éviter qu’ils viennent dans le réservoir d’eau sale comme chez tous les concurrents avec les conséquences logiques sur le nettoyage de celui-ci.

Autre changement majeur justement par rapport au WashG1, le réservoir d’eau sale prend place dans la tête et non au niveau du corps de l’appareil. En plastique transparent, il affiche une contenance de 520 ml (800 ml pour le G1). Cette tête est liée par une articulation qui permet d’utiliser le laveur couché avec en plus un débattement latéral pour améliorer la maniabilité de l’engin.

Remontons jusqu’au corps du Dyson Clean+Wash Hygiene. Celui-ci est doté d’un réservoir d’eau propre de 750 ml (1000 ml pour le G1). Il est situé sur l’avant du laveur et non à l’arrière comme il est de coutume. Sa matière transparente permet d’avoir une vue immédiate sur l’eau restante. Le détergent doit y être ajouté, car Dyson n’a pas opté pour l’intégration d’un réservoir spécifique.

À l’arrière, la batterie prend place verticalement. Elle présente un atout majeur : elle est amovible pour éventuellement être changée en cas de panne sans intervention d’un technicien ou pour doubler l’autonomie avec une seconde batterie. Celle-ci est proposée par la marque au prix de 115 €.

Si vous être surpris d’absence de mention de la puissance d’aspiration à l’heure où c’est la course à la puissance du côté de la concurrence, sachez que c’est on ne peut plus normal. En effet, le Dyson Clean+Wash Hygiene n’a pas de moteur d’aspiration proprement dit. Le « ramassage » des déchets solides se fait en combinant une pression capillaire, humidification et agitation mécanique.

L’ensemble pèse environ 3,8 kg, soit 4,5 kg avec le plein d’eau effectué. L’appareil se classe donc parmi les modèles les plus fins du marché. Un vrai plus lorsqu’il s’agit de le porter pour laver les étages de la maison.

Si le design de l’appareil est pour le moins soigné, celui de sa station semble lui plutôt basique. En plastique noir, elle permet évidemment de recharger la batterie, mais aussi de rincer le rouleau, qui sera ensuite séché par un air chauffé à 85°C.

Une surprenante maniabilité

L’assemblage du Dyson Clean+Wash Hygiene ne prend que quelques minutes. Nous faisons le plein d’eau propre, ajoutons un bouchon de G2 Probiotic puis nous le laissons quelques heures se recharger à 100 % avant de commencer nos tests. Ils débutent sur un sol parfaitement plat et plutôt propre.

On apprécie immédiatement la maniabilité de l’engin, voici sans doute son grand point fort. Aidé par la rotation du rouleau, le Dyson Clean+Wash Hygiene avance sans effort, tandis que le pivot de sa tête lavante accompagne parfaitement tous les changements de direction. Le passage sous les meubles est assez aisé malgré l’absence de manche articulé.

Avec le mode normal, le laveur n’affiche pas un niveau sonore très élevé. Les choses commencent donc plutôt bien avec en prime un détergent qui présente une très discrète odeur. Il parvient cependant à parfaire le nettoyage de notre sol d’apparence propre, comme en atteste la couleur de l’eau souillée.

À l’épreuve des tâches

Nous corsons le test, en disséminant de la farine, de la terre ou encore du soda. En passant immédiatement le Dyson Clean+Wash Hygiene, le nettoyage est plutôt impressionnant. La surface est immaculée en trois ou quatre passages. Du beau travail, donc.

En revanche, face à des tâches sèches, c’est une tout autre histoire. Le laveur est vraiment à la peine. Il faut multiplier les passages et encore le résultat ne sera pas parfait. Autre situation qui ne met pas le Dyson Clean+Wash Hygiene à son avantage, le passage sur un sol irrégulier comme le carrelage « rustique » accompagné de larges joints dont certains sont creusés. Le lavage est aléatoire, mais c’est surtout l’aspiration correcte jusqu’à présent qui devient peu efficace.

Même des choses généralement simples pour la concurrence, des grains de riz, par exemple, seront difficilement ingurgités. Le Dyson Clean+Wash Hygiene humidifie les éléments solides qui deviennent un peu plus difficiles à aspirer. En revanche, ce laveur gère très intelligent l’eau, puisqu’il ne laisse après son passage qu’une très fine pellicule d’eau qui ne prendra que quelques minutes à totalement sécher.

Le Dyson Clean+Wash Hygiene semble donc s’adresser principalement aux personnes soigneuses vivant en appartement qui apprécieront sa maniabilité. Des personnes qui ne laissent pas traîner les choses après une catastrophe et qui passent régulièrement le laveur.

Un entretien manuel à revoir

Le cycle de nettoyage sur la station est plutôt efficace. Cependant, il se montre très bruyant et relativement long. La microfibre du rouleau ne ressort pas impeccable, mais le job est fait. Le séchage à l’air chaud limite non seulement l’apparition de bactéries (et des mauvaises odeurs) et permet surtout une action plus efficace. On notera que le cycle consomme beaucoup d’eau.

Cependant tout cela ne vous affranchit pas d’une intervention manuelle. Et là… c’est le drame ou presque. Cela commence avec le retrait de la cassette recueillant les déchets solides. L’opération se traduit régulièrement par la projection de quelques souillures au sol… tout juste nettoyé. Dommage. De plus, son volume relativement réduit entraîne sa saturation rapide et ensuite des projections un peu partout des déchets. Son nettoyage est assez fastidieux, mais la pièce se retirant totalement, il est possible de la passer à grandes eaux.

Seconde difficulté, le réservoir d’eau sale. Sa vidange se fait par l’intermédiaire d’un bouchon circulaire à dévisser. Cela peut sembler plutôt pratique, mais il devient difficile de parfaitement le nettoyer, même en utilisant un écouvillon. Les réservoirs s’ouvrant totalement sont donc à notre sens à recommander, car, malgré tout, des boues finissent par réapparaître. Au bout d’un mois d’utilisation soutenue dans une maison comprenant un chien à poil long souvent dehors, le beau plastique bleu transparent nous a permis d’apercevoir des amas impossibles à déloger.

Une autonomie solide, mais…

La batterie du Dyson Clean+Wash Hygiene permet une utilisation d’environ 70 minutes au mieux, de quoi traiter plus de 500 m2. Une promesse de la marque que nous avons pu vérifier au cours de nos tests, en utilisant le mode normal, bien entendu. Le frein principal viendra de son petit réservoir d’eau sale qui doit être vidé très régulièrement. Toutes les 20 minutes environ. Pour son homologue d’eau propre, la vigilance est aussi de rigueur avec un piège supplémentaire, il n’y a pas d’arrêt automatique en cas de panne sèche.