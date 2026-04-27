Le concept Zenbook Duo semble avoir rencontré du succès. Asus réitère avec le Zenbook Duo de 2026, dont la puce Intel Core Ultra 300 le transforme enfin en appareil complet.

Parfois nous arrivent sur les bureaux de la rédaction des produits qui ont bien plus l’air de concepts que de machines bien finies. C’était le cas il y a quelque temps de ça du Asus Zenbook Duo premier du nom, un appareil dont les deux écrans semblaient à l’époque moins pertinents qu’une simple dalle flexible. Mais voilà : les utilisateurs ont fini par prouver que les configurations à deux écrans avaient du sens. Et avec l’Asus Zenbook Duo de 2026, ou UX8407AA pour les intimes, nous avons enfin un produit qui paraît fini, cohérent, et qui remplit l’intégralité de ses promesses grâce au SoC Intel Core Ultra 300 intégré.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook Duo UX8407 est vendu au prix de départ de 2 699,99 euros, pour la même configuration intégrant un stockage de 1 To en PCIe Gen 4. Notez que vous pouvez également le retrouver avec 2 To de stockage intégré, pour 2 999,99 euros cette fois-ci.

S’agit-il de prix élevés ? Indubitablement. Pour autant, le Zenbook Duo existe essentiellement dans une catégorie qui n’a pas vraiment de grands concurrents, les rivaux des débuts ayant rarement continué l’aventure. Pour un produit aussi innovant, qui vise une niche très particulière, et dans le contexte de la crise de la RAM… Il faut avouer que ce prix ne paraît pas si choquant. S’il vous intéresse, mieux vaudra par contre le saisir rapidement, puisqu’il y a fort à parier que les stocks soient infimes et qu’une seconde production réclame une augmentation des prix.

Design, clavier, connectique

La grande particularité du Asus Zenbook Duo de 2026 est naturellement ce châssis qui intègre deux écrans complets. Fermé, le produit en lui-même paraît être un ordinateur portable de 14 pouces tout à fait classique, bien que très épais pour sa catégorie à 2,34 centimètres tout en étant bien plus lourd à 1,65 kilogramme. On remarquera aussi au dos un énorme pied déployable qui met la puce à l’oreille quant à l’existence d’une subtilité par ici.

Eh oui : l’Asus Zenbook Duo intègre deux dalles OLED, qui peuvent être intégralement déployées devant vos yeux comme si vous transportiez une configuration de bureau à deux écrans disposés l’un sur l’autre, orientés en paysage. La charnière permet de déployer le tout intégralement à plat, quand le pied garde le tout très stable sans aucun problème. Ce simple fait vaut déjà quelques applaudissements.

Bien sûr, pour profiter véritablement de cette configuration, il faut le clavier qui va avec. Car oui, l’Asus Zenbook Duo permet de profiter d’un clavier qui s’aimante naturellement sur l’écran du bas, permettant d’utiliser la configuration de la manière la plus basique possible à un écran, ou de le détacher pour profiter de ces fameux deux écrans. Le clavier lui-même est très efficace, équivalent à tous ceux déjà intégrés par les ultrabooks plus classiques de la marque. Le pavé tactile aussi, d’une très large diagonale et une très bonne glisse, nous offre la même expérience. C’est le fait qu’il puisse être utilisé et connecté en Bluetooth, qu’il intègre une petite batterie, et se recharge automatiquement lorsque connecté au PC qui parfait la vision de cette configuration si spécifique.

Si les premiers modèles n’étaient pas parfaits sur tous ces points, l’Asus Zenbook Duo de 2026 est le modèle du raffinement. Rien ne dépasse vraiment, tout fonctionne parfaitement bien, et on en finit par ne regretter qu’une chose : l’éventuelle possibilité de mettre le clavier à un petit angle, pour rendre le tout plus confortable encore lorsque posé à plat sur une table.

Le mieux est encore que le PC portable n’a pas eu à faire de grands sacrifices sur sa connectique, malgré son format si contenu. À gauche, nous avons le droit à un port Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 et un combo jack. À droite, un port USB A 3.2 Gen 2, un second port Thunderbolt 4, et voilà. Tout ce qu’il faut donc, même si certains créatifs pourraient rêver d’un lecteur de cartes SD en plus. Côté sans fil, nous avons aussi le droit au Wi-Fi 7 et au Bluetooth 5.4.

Écran, puissance, batterie

La beauté du Asus Zenbook Duo de 2026 est que ses deux écrans sont virtuellement les mêmes. Les différences que nous avons relevées sont si infimes qu’elles ne méritent même pas d’être soulignées. Nous avons donc ici deux dalles 14 pouces OLES au format 16:10, supportant une définition de 2880 par 1800 pixels. Celles-ci sont toutes deux tactiles, et peuvent supporter un taux de rafraîchissement de 144 Hz au maximum. Elles sont également certifiées VESA Display HDR True B lack, garantissant un pic de luminosité de 1000 cd/m² au minimum en HDR.

Dans nos mesures, nous retrouvons une couverture de 112% de l’espace DCI-P3 pour 166% de l’espace sRGB. Le delta E00 moyen est mesuré à 3,1, excellent donc, pour un écart maximal de 4,99 très bien maîtrisé. La température de couleurs moyenne est elle de 6141K, proche de la norme NTSC. La luminosité maximale en SDR est mesurée elle à 475 cd/m², plutôt bonne même si un peu plus ferait la différence en usage extérieur.

Côté puissance, nous sommes servis. L’Asus Zenbook Duo de 2026 est l’un des premiers à intégrer Panther Lake, la nouvelle génération de SoC Intel pour les ultrabooks. Nous sommes ici face au Intel Core Ultra X9 388H, un CPU de 16 cœurs pour 16 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz. Il est couplé ici à 32 Go de RAM LPDDR5X à 9600 MT/s et 2 To de stockage en PCie Gen 4.0.

Côté CPU, l’Intel Core Ultra offre une belle évolution par rapport à la génération précédente dédiée aux ultrabooks, mais reste essentiellement dans le carcan de l’équipe bleue côté HX et ne surpasse pas le Snapdragon X2 Elite Extreme testé récemment. Il n’empêche que les scores de 4423 points en multi pour 538 points en single core sous Cinebench 2026, ou encore 3054 points en single core pour 17788 points en multi core sous Geekbench 6 le place dans les meilleurs de l’univers Windows. Apple garde une forme de supériorité sur l’ultraproductivité, mais c’est sans compter sur un élément marquant des Panther Lake : la partie graphique.

Oui, l’Intel Core Ultra X9 profite de l’Arc B390, le nouveau GPU intégré de l’équipe bleu. Et pas qu’un peu : le score de 5940 points en fait tout simplement le meilleur circuit graphique intégré du marché, en doublant presque le dernier champion en date côté AMD (Radeon, 890M) et en surpassant toujours Snapdragon et son Adreno X2. Intel a fait fort qui plus est cette année en nous offrant au passage XeSS 3 et sa génération de trames X4, rendant la technologie toujours plus compétitive avec le populaire DLSS de NVIDIA. Sur ces formats légers et transportables, ce n’est pas une mince affaire ; un grand bravo au compétiteur pour cette évolution importante.

D’autant plus qu’elle se couple également à une grande optimisation de l’autonomie. La génération précédente Lunar Lake frappait déjà fort, et Panther Lake ne fait qu’enfoncer le clou. En utilisant les deux écrans simultanément sur des tâches bureautiques, nous arrivons malgré tout à tenir environ 13 heures d’usage sur la batterie 99Wh intégrée, ce qui est déjà étonnant en soi. Et en configuration à écran unique, nous dépassons gentiment les 20 heures, ce qui met ce PC dans la même catégorie que les fameux ARM ultra optimisés sur ce point. Bien joué.

Interface et logiciels

Nous retrouvons ici l’habituel MyAsus, logiciel central de gestion du comportement du PC. De quoi faciliter la personnalisation de la machine dans son ensemble, avec des explications assez claires sur l’usage en lui-même. Pour le reste, Asus intègre d’autres outils qui n’ont pas nécessairement autant d’intérêt, et naturellement quelques applications publicitaires à désinstaller au plus vite.

Ce qui est remarquable avec ce Zenbook Duo, c’est finalement à quel point nous n’avons pas besoin de grand-chose de plus pour le dompter. Les deux écrans étant orientés de manière horizontale, et l’un sur l’autre, tout en étant totalement indépendants, ils se comportement bien comme si le second était tout simplement branché en supplément du premier. Aussi, les outils et habitudes que nous avons déjà sur un usage classique bureautique se retrouve en mobilité sans aucun frein.

On achète ?

Il faut vraiment reconnaître au Asus Zenbook Duo de 2026 son originalité. Aujourd’hui, il n’a pas vraiment de rival sur le marché en tant que PC ultraportable qui vous permet de transporter une configuration à deux écrans avec aise. Pour certains professionnels, on pense notamment à ceux dans la photo, le dessin ou devant gérer de larges tableurs Excel, cette configuration pourrait être tombée du ciel pour répondre à leurs attentes.

Et c’est peut-être là la plus grande force de ce dernier modèle. Ce qui était jusque là un concept très sympathique est aujourd’hui si raffiné qu’on voit bien en lui la naissance d’une nouvelle catégorie de produits. Le SoC Intel Core Ultra 300 Panther Lake a les épaules qui plus est de non seulement fournir la puissance qu’il faut pour de la productivité mobile à son échelle, mais aussi l’autonomie malgré ces deux dalles gourmandes intégrées qui tirent naturellement beaucoup plus sur le budget batterie.

Alors bien sûr, rien n’est jamais parfait. Les sacrifices principaux à prendre en compte sont l’épaisseur et le poids du Asus Zenbook Duo, qui font vraiment machine arrière par rapport aux PC à tout pile, voire moins d’un kilogramme, que nous avons connu ces dernières années. Mais il s’agit d’un piètre sacrifice lorsque l’on considère tout l’apport fourni ici, bien que le prix élevé pourra être prohibitif pour quiconque n’est pas un professionnel pouvant justifier plus facilement l’investissement.