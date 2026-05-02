Instagram fait la chasse aux contenus peu intéressants, voici les nouvelles règles

Instagram va privilégier la mise en avant de publications originales. Les contenus qui sont repris d'un autre compte sans plus-value seront sanctionnés par l'algorithme du réseau social.

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Crédit : 123rf

Marre de voir toujours les mêmes contenus avec des comptes qui se copient entre eux sur Instagram ? Le réseau social siffle la fin de la récré pour inciter les créateurs à publier des posts plus originaux, plus à même de retenir l'attention des utilisateurs. Cette annonce survient alors que Meta vient de faire savoir lors de ses résultats trimestriels que le groupe avait perdu 20 millions d’utilisateurs en seulement 3 mois à travers Facebook, WhatsApp et Instagram. La qualité des flux serait l'un des principaux facteurs expliquant cette fuite.

“Nous modifions notre système qui récompense les contenus originaux. Les mêmes protections que celles mises en place pour les Reels s'étendent désormais aux photos et aux carrousels. Ainsi, les comptes qui se contentent de republier le contenu d'autrui sans y apporter de réelle valeur créative ne seront plus éligibles aux recommandations sur Instagram”, communique la plateforme.

Instagram veut des contenus plus intéressants pour qu'on reste sur l'application

Instagram partage les bonnes attitudes à adopter pour créer du contenu original et être mis en avant :

  • Photos ou vidéos que vous avez prises : vos photos et retouches reflètent votre vision créative.
  • Contenu que vous avez conçu : qu’il s’agisse d’une série de photos, d’un tutoriel ou d’un récit visuel, si vous l’avez créé personnellement, il vous appartient.
  • Contenu que vous avez modifié de manière significative : l’utilisation de contenu tiers existant (par exemple, des modèles de mèmes, des extraits populaires, etc.) est autorisée à condition de le modifier de manière significative en y ajoutant un élément qui enrichit véritablement le contenu utilisé.

Texte superposé qui va au-delà de la simple description de l'événement et offre une valeur divertissante ou éducative unique, légendes pertinentes incluant des informations nouvelles et significatives, narration, montage ou graphismes créatifs qui enrichissent le contenu et dépassent une réaction superficielle sont par exemple acceptés.

Au contraire, voici ce qu'il ne faut pas faire :

  • Légendes purement descriptives, non pertinentes et/ou à faible valeur ajoutée.
  • Texte superposé décrivant simplement l'action. Bordures, filigranes ou simple mention de l'auteur original.
  • Transcriptions de sous-titres dans la même langue que l'audio.
  • Stickers, GIF ou autres éléments visuels de faible qualité.

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