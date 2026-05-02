L’explorateur de fichiers de Windows 11 s’améliore avec la dernière mise à jour

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour intéressante pour Windows 11. Celle-ci améliore l'explorateur de fichiers sur plusieurs points.

windows 11
Crédits : 123RF

Vous pouvez d'ores et déjà installer la mise à jour KB5083631 sur votre PC Windows 11. Votre système passera alors à la version de build 26200.8328 ou 26100.8328 selon que vous soyez sous Windows 11 25H2 ou 24H2. Il s'agit d'une mise à jour facultative non liée à la sécurité, mais vous voudrez sans doute en faire profiter votre système au vu de toutes les nouveautés et améliorations qui arrivent pour l'explorateur de fichiers, élément primordial de l'OS.

D'abord, des formats d’archivage inédits sont pris en charge. Les packages uu, cpio, xar et NuGet (nupkg) peuvent désormais être utilisés dans l'explorateur de fichiers de Windows 11. Par ailleurs, “les préférences d’affichage et de tri sont conservées dans des dossiers tels que Téléchargements et Documents lorsque les applications lancent l'explorateur de fichiers directement à ces emplacements”. Vous n'aurez donc plus à les réactiver à chaque fois dans ces cas bien précis.

Windows 11 se dote d'un explorateur de fichiers plus fiable et complet

En ce qui concerne les corrections de bug, “cette mise à jour supprime un flash blanc qui peut apparaître lors de l’ouverture de ce PC ou lors du redimensionnement du volet Détails en mode sombre”, nous apprend Microsoft. Elle améliore aussi “la fiabilité des processus explorer.exe pertinents afin qu’ils s’arrêtent après la fermeture de la fenêtre de l'explorateur de fichiers”, ce qui devrait se traduire par un léger gain de performances du système.

La mise à jour KB5083631 apporte aussi le mode Xbox aux appareils sous Windows 11, qui permet de moderniser l'interface pour obtenir une expérience plus proche de celle des consoles, et surtout plus adéquate pour la navigation avec une manette. L'intégration des jeux provenant de stores tiers a aussi été optimisée.

Cette version nous fait profiter de bien d'autres petites attentions ici et là. Par exemple, elle réduit les erreurs inattendues lors du téléchargement et de l’installation d’applications à partir du Microsoft Store, notamment les frustrantes erreurs 0x80070057, 0x80240008 et 0x80073d28. La fiabilité du chargement de la zone d’état système de la barre des tâches est améliorée, tout comme celle de Windows Hello pour la reconnaissance faciale et d'empreinte digitale.


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