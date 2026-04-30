Android Auto : après 10 ans, Google s’apprête enfin à corriger l’un des plus gros manques de l’application

Les acteurs de la tech semblent avoir un lien ambivalent à l’amélioration de leurs services. Il n’est pas rare qu’ils intègrent au sein de leurs applications des fonctions que personne n’a demandées et, parallèlement, ils mettent parfois des années à y déployer des options réclamées par les utilisateurs depuis des années. C’est le cas pour une fonction qui manque cruellement à Android Auto. Mais l’attente s’apprête à prendre fin.

Imaginez : vous êtes au volant et une alarme se met à retentir. Passé la surprise, vous réalisez que c’était une alerte que vous aviez programmée pour mardi dernier pour vous rappeler d’appeler votre conseiller bancaire. Mais cette alarme, il va bien falloir l’éteindre. Sauf qu’Android Auto ne le permet pas. Cela vous condamne à la laisser sonner ou à agir directement sur votre smartphone ou sur votre montre connectée – ce qui est tout sauf recommandé au volant.

La possibilité de gérer les alarmes directement depuis l’écran de bord de leur voiture est pourtant une demande formulée par les utilisateurs d’Android Auto depuis près d’une décennie. Bonne nouvelle : il semble que Google se soit décidé à accéder aux désirs des automobilistes. Ce sont nos confrères d’Android Authority qui nous en offrent un premier aperçu.

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Google prépare enfin une solution pour vous permettre de gérer vos alarmes directement depuis Android Auto

Ils ont fouillé le code de l’application (version 16.8.161804) et ont trouvé des indices qui prouvent que Google prépare une fonction permettant aux utilisateurs d’Android Auto de gérer leurs alarmes directement depuis l’écran de bord de leur véhicule. Mieux encore, nos confrères sont parvenus à l’activer.

Cette fonction se manifeste sous la forme de deux boutons « Snooze » (Répéter) et « Stop » (Arrêter) qui apparaissent dans une notification contextuelle (pop-up) ou dans le volet des notifications. Google Assistant permettait apparemment de désactiver les alarmes, mais Gemini dans Android Auto ne prend pas (encore ?) cette fonctionnalité en charge.

On ignore pour le moment si et quand Google intégrera officiellement cette fonctionnalité au sein d’Android Auto. Quoi qu’il en soit, le géant de la tech semble disposer à améliorer l’expérience des utilisateurs, puisque cette fonction n’est pas la seule nouveauté sur laquelle il travaille actuellement.