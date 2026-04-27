Les premiers tests du Steam Controller sont sortis, voici ce que vaut la manette de Valve

La presse états-unienne a eu accès au Steam Controller, la nouvelle manette de jeu de Valve. A-t-elle été conquise ? Voici ce qu'elle en dit.

steam controller
Crédit : Valve

De récents indices laissent penser que le lancement du Steam Controller était imminent, les fuites avaient vu juste. Valve a officialisé le prix et la date de sortie de sa nouvelle manette de jeu. Elle n'est malheureusement pas accompagnée de la Steam Machine, la console de salon qui avait été annoncée en même temps.

Le Steam Controller sera disponible à partir du 4 mai 2026, au prix de 99 euros. Pour présenter l'appareil, Valve met en avant ses sticks analogiques magnétiques, ses 4 moteurs haptiques pour des vibrations haute définition, un éventail complet d'entrées pour profiter pleinement de votre bibliothèque Steam, d'une batterie de 8,39 Wh promettant plus de 35 heures de jeu sur une seule charge, un chargement magnétique facile et une connexion sans fil à faible latence.

Un design original, mais l'ergonomie du Steam Controller est une réussite

Plusieurs médias aux États-Unis ont eu le privilège de tester la manette. Les retours sont globalement positifs, même si quelques petits défauts viennent entacher le tableau. “Je ne peux plus imaginer jouer à mes jeux PC avec autre chose”, déclare le testeur de Polygon, qui donne tout de suite le ton. Il estime que le Steam Controller est très proche d'être la manette parfaite.

“La manette Steam Controller est peut-être la manette la plus ergonomique que j'aie jamais utilisée”, fait-il savoir. Il la place même devant les manettes Xbox, pourtant considérées comme les meilleures sur ce point. Le site explique que malgré son design étonnant, avec une forme carrée qui rappelle le support des Joy-Con de la Nintendo Switch, la prise en main est très agréable. Son poids en est l'un des facteurs, “sa légèreté est remarquable compte tenu de sa taille”, explique Polygon.

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Crédit : Valve

“Les poignées sont beaucoup plus droites que celles d'une manette classique, ce qui réduit légèrement la fatigue. Mes pouces se positionnent naturellement sur les boutons et les deux joysticks, et peuvent tout aussi facilement atteindre les pavés tactiles”, rapporte le testeur, qui anticipe par contre d'éventuels problèmes pour de plus petites mains que les siennes. “Bien que les boutons et les joysticks soient regroupés en haut de la manette pour laisser la place aux pavés tactiles, l'ergonomie est bien meilleure que sur le Steam Deck, dont l'agencement est déséquilibré vers le haut”, fait-il savoir.

Il regrette toutefois le positionnement des quatre touches rondes situées à l'arrière de la manette, au niveau des poignées. Elles sont selon lui légèrement trop basses pour être atteintes aisément. “Mes majeurs se placent naturellement sur les boutons du haut, mais mes annulaires ne sont pas parfaitement alignés avec ceux du bas. Je dois donc légèrement fléchir les mains pour trouver la position idéale”,

Le Steam Controller n'est compatible qu'avec Steam

Chez Tom's Hardware, on confirme que l'ergonomie et le confort sont au rendez-vous, mais le testeur ne trouve pas la manette si légère. Les gâchettes et les touches à l'arrière sont considérées comme l'un des grands points forts du Steam Controller, tout comme la “personnalisation extrême” permise avec Steam Input.

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Crédit : Valve

L'autre satisfaction majeure vient de l'autonomie de la batterie, bien plus conséquente que celle d'une DualSense Edge. Le système de Steam Puck facilite la recharge magnétique de la manette. “Recharger entre les sessions est tellement simple que vous n'y pensez même plus”, assure l'auteur. Attention, les retours haptiques et le gyroscope sont désactivés par défaut, précise-t-il.

Tom's Hardware met par contre l'accent sur un problème majeur qui pourrait refroidir bien des joueurs : le Steam Controller n'est compatible qu'avec Steam. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour jouer sur votre PC via une autre plateforme, et encore moins sur console. Sur les autres écosystèmes, elle est reconnue uniquement comme une souris. Les pavés tactiles et les gâchettes sont fonctionnels, mais pas les boutons ni les joysticks. Une astuce est d'ajouter un jeu non-Steam à sa bibliothèque, ce qui permet de contourner le souci, mais on ne peut être que déçu par ce manque de support.

“Le Steam Controller n'a vraiment d'intérêt que si vous jouez exclusivement (ou presque) sur Steam. Si vous jouez sur d'autres plateformes, une manette Xbox, PlayStation ou Switch Pro est moins chère et compatible à la fois avec Steam et votre console”, résume le média. Dommage, car autrement, on avait quasiment un sans-faute. Le Steam Controller a pour lui le gyroscope et les retours haptiques comme sur la DualSense de la PS5, conjugués à une ergonomie à la hauteur de la manette Xbox.


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