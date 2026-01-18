Google Wallet se transforme, Amazon force la main avec Alexa+, le récap’ de la semaine

Google Wallet gagne une fonction très attendue, Amazon impose Alexa+ aux abonnés Prime, Samsung lance enfin ses smartphones reconditionnés en France, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Google continue d’enrichir Wallet pour en faire une application toujours plus complète et Amazon remplace Alexa sans prévenir ses abonnés Prime. Samsung se lance à son tour dans le reconditionné avec des Galaxy à prix réduit, une nouvelle app permet de jouer à ses jeux PlayStation sur PC et Steam Deck, et Windows 11 accueille enfin l’une de ses meilleures applications de personnalisation sur les machines ARM.

Samsung lance ses Galaxy reconditionnés en France

Samsung se met enfin au reconditionné en France avec son programme « Reconditionné Premium », directement sur sa boutique officielle. Des smartphones haut de gamme remis à neuf par la marque elle-même, testés, nettoyés, équipés de pièces d’origine et livrés avec une batterie quasi neuve. Pour l’instant, seuls les Galaxy S25 sont concernés. À noter toutefois que les tarifs affichés n’ont rien de vraiment attractif. Dans certains cas, un modèle reconditionné coûte même plus cher que le même smartphone neuf, parfois avec moins de stockage. L’initiative va dans le bon sens, mais avec de tels écarts de prix face au neuf, ce n’est pas une bonne affaire.

Google Wallet va enfin afficher tout votre historique de paiements

Google s’apprête à corriger l’un des gros points faibles de Wallet sur Android, l’historique des transactions. Jusqu’ici l’application se limitait aux dix derniers paiements et ignorait ceux réalisés depuis une montre connectée. Une mise à jour en préparation va lever ces restrictions, en affichant l’ensemble des achats, y compris ceux effectués en ligne ou depuis d’autres appareils. Une fonction de recherche pourrait même s’ajouter à la liste.

Une app Steam permet enfin de jouer à ses jeux PlayStation sur PC et Steam Deck

Avec PSStream, une nouvelle application disponible sur Steam, il devient possible de lancer ses jeux PlayStation en streaming sur Windows, Linux et même sur le Steam Deck. L’idée est de transformer n’importe quel PC en écran pour sa PS5, avec une image fluide, une faible latence et la prise en charge des manettes comme du clavier-souris. Cela revient à offrir au Steam Deck le rôle d’un PS Portal bien plus polyvalent. Pour les joueurs qui aimeraient profiter de leur bibliothèque PlayStation ailleurs que devant leur télé, c’est une petite révolution. On se demande toutefois combien de temps Sony laissera ce genre d’initiative avoir lieu.

Amazon remplace Alexa par Alexa+ sans demander l’avis des abonnés Prime

Amazon a commencé à activer automatiquement Alexa+ sur les appareils de ses abonnés Prime. Cette nouvelle version de l’assistant, dopée à l’IA générative, promet des échanges plus naturels et des réponses plus pertinentes. L’idée est séduisante mais dans les faits beaucoup d’utilisateurs ont surtout découvert le changement via une notification ou un mail. Un passage en force qui n’a pas satisfait tout le monde, d’autant que certains abonnés évoquent déjà des lenteurs, des bugs ou une présence publicitaire plus marquée. Il reste possible de revenir à l’ancienne version, mais uniquement par la commande vocale, “Alexa, quitte Alexa+”.

Fluent Flyouts arrive enfin sur Windows 11 ARM

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de PC ARM, Fluent Flyouts est désormais compatible avec Windows 11 sur Snapdragon. Cet utilitaire, déjà très populaire sur les machines classiques, modernise les pop-up du système comme le volume, la luminosité ou le lecteur multimédia, avec une interface bien plus agréable. La mise à jour apporte aussi quelques bonus, comme le choix de l’écran sur lequel s’affichent les notifications ou l’affichage rapide du morceau en cours depuis la barre des tâches.

Nos tests de la semaine

Honor Magic8 Lite : solide, endurant, mais trop sage face à la concurrence

Le Honor Magic8 Lite mise avant tout sur sa robustesse et son autonomie. Sur ces points il tient ses promesses, avec un smartphone peu sujet à la chauffe et capable de tenir très longtemps loin d’une prise. L’écran est lumineux et bien calibré, l’audio soigné, et l’ensemble reste agréable au quotidien. Mais pour un prix similaire, le Redmi Note 15 Pro propose nettement plus. Les performances du Magic8 Lite sont en retrait, l’interface est chargé en publicités, et la partie photo accumule les compromis, entre colorimétrie froide, autofocus lent et zoom numérique bruité.

Redmi Note 15 Pro 5G : une mise à jour trop timide

Cette nouvelle génération coche quelques cases importantes. En effet, l’autonomie est en nette hausse, l’écran est plus lisible grâce au retour à une dalle plate, la luminosité est bonne et l’appareil ne chauffe pas. Sur le papier, le Redmi Note 15 Pro 5G a donc de sérieux arguments. Malheureusement, l’expérience est abîmée par une interface toujours plus envahissante et par une partie photo qui ne progresse pas, voire recule sur certains points. À ce prix, Xiaomi propose déjà mieux dans son propre catalogue, avec le Redmi Note 14 Pro+ qui reste une alternative plus séduisante.

