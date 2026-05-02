38% de réduction sur le Ryzen 7 9800X3D : le roi des processeurs gaming est à un très bon prix et il faut faire vite

Le Ryzen 7 9800X3D est devenu la référence pour les configurations gaming. Avec le code promo PHDFR30 sur AliExpress, il passe à 325,48 € au lieu de 529,90 € à sa sortie, soit plus de 200 € d'économie. On vous dit comment en profiter.

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Le Ryzen 7 9800X3D est affiché à 355,48 € sur AliExpress pour le Choice Day, mais le code promo PHDFR30 enlève 30 € supplémentaires et le prix passe à 325,48 €. Cela représente une décote de 204 € par rapport au prix d’origine, soit environ 38% en moins.

Le produit est expédié gratuitement depuis la France, avec une livraison estimée entre 3 et 7 jours ouvrés. Pour ceux qui souhaitent étaler la dépense, le paiement en quatre fois sans frais est disponible via PayPal.

Ryzen 7 9800X3D : un processeur polyvalent avec 8 cœurs et 96 Mo de cache

Le Ryzen 7 9800X3D repose sur l'architecture Zen 5 d'AMD, gravée en 4 nm. Ses 8 cœurs et 16 threads fonctionnent à 4,7 GHz en cadence de base, avec une fréquence turbo qui peut monter jusqu’à 5,2 GHz. C'est solide pour du gaming pur et pour n’importe quelle autre utilisation standard au quotidien, ce qui en fait un processeur très polyvalent. Il est par ailleurs overclockable, ce que les générations précédentes refusaient.

L’avantage principal du Ryzen 7 9800X3D, c'est la technologie 3D V-Cache de deuxième génération qu’il utilise et qui permet d’empiler le cache. On a ici un total de 96 Mo de cache L3. Cette mémoire ultrarapide réduit drastiquement la latence d'accès aux données, ce qui se traduit par des gains importants en jeu. Le gain de performances est surtout perceptible en 1080p et 1440p.

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Enfin, son socket AM5 assure une grande compatibilité avec les cartes mères actuelles : des B650 d'entrée de gamme aux X870E haut de gamme, avec un TDP de 120W dont il faut tenir compte pour le choix du ventirad. La puce prend également en charge la DDR5 jusqu'à 5 600 MT/s en spécification JEDEC, avec une bonne marge si vous montez en fréquence.