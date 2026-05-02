Samsung confirme ses lunettes connectées et évoque de nouveaux écouteurs sans fil très différents

2026 pourrait être une année charnière pour Samsung sur le marché des wearables, ces accessoires connectés qu'on porte sur soi. Ses premières lunettes sont confirmées, tandis que des écouteurs sans fil très particuliers devraient voir le jour.

Samsung a publié les résultats financiers de son dernier trimestre fiscal, un rapport comme toujours accompagné d'une conférence téléphonique ouverte à la presse et aux investisseurs. Nous apprenons régulièrement quels sont les projets futurs du constructeur lors de ces événements. Il y a trois mois, nous avions par exemple appris que Samsung comptait lancer ses lunettes connectées boostées à l'IA en 2026.

Bonne nouvelle, les plans de l'entreprise n'ont pas changé entretemps. Seong Cho, vice-président exécutif de l'expérience mobile de Samsung, a confirmé que l'objectif du fabricant est toujours de “proposer des expériences d'IA multimodales immersives à travers différents formats, tels que des lunettes connectées”, cette année. Celles qu'on nomme les Galaxy Glasses, en attendant de connaître leur appellation commerciale véritable, pourraient ainsi être présentées lors du Galaxy Unpacked de cet été.

Lunettes connectées, écouteurs sans fil, IA, santé, programme chargé chez Samsung

D'ailleurs, le cadre déclare “renforcer le développement produit” pour les smartphones pliables, eux aussi attendus cet été. Il fait sans doute référence au Galaxy Z Fold Wide, un mobile au format moins haut mais plus large, proche de celui supposé de l'iPhone pliable prévu pour la fin d'année.

Autre annonce intéressante, Seong Cho fait savoir que la gamme d'écouteurs sans fil TWS de Samsung allait s'agrandir. Il est possible qu'il évoque seulement des successeurs aux Galaxy Buds qu'on connaît déjà, mais un tout nouveau modèle n'est pas à exclure. L'année dernière, nous vous rapportions que Samsung travaille sur des écouteurs à conduction osseuse. Il s'agirait d'écouteurs au design à clip d'oreille, qui offrent un autre type de confort et permettent de ne pas se couper du monde extérieur. Ils sont notamment pensés pour les sportifs.

Enfin, le dirigeant explique que Samsung va accentuer ses efforts pour les fonctionnalités Galaxy AI et “des options de santé encore plus avancées”. Ce n'est pas une surprise, Google parvient à tirer son épingle du jeu grâce à l'IA, tandis qu'Apple cartonne avec ses services et produits liés à la santé.