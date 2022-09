Cyberpunk 2077 : malgré des débuts difficiles, une suite devrait voir le jour

Cyberpunk 2077 va devenir une franchise majeure pour CD Projekt Red, selon son vice-président. Le studio polonais compte bien l’exploiter dans le futur avec des extensions et plus de jeux, à la manière d’un The Witcher.

Cyberpunk 2077 a eu un début de vie difficile. Entre les promesses non tenues, les bugs à la pelle, les versions PS4 et Xbox One injouables, la sortie n’a pas été de tout repos en 2020. CD Projekt Red a patiemment retravaillé son bébé et presque deux ans plus tard, Cyberpunk est devenu le jeu qu’il devait être. Il est maintenant temps de penser à la suite.

Le studio polonais ne compte pas s’arrêter là avec Cyberpunk 2077. Lors d’une réunion dédiée aux investisseurs, le vice-président Michał Nowakowski a indiqué que bien d’autres contenus seraient proposés dans cet univers :

« Nous avons décidé de développer une extension majeure pour Cyberpunk. Cela dit, nous sommes maintenant totalement impliqués dans le développement de la licence Cyberpunk, au-delà de cette extension en particulier ».

Cyberpunk 2077 va s’étendre par la suite

Cette déclaration n’est pas une surprise. CD Projekt comptait en effet développer sa franchise avant même la sortie du jeu en 2020, mais les plans avaient été mis en pause avec la sortie catastrophique. Maintenant que les soucis sont réglés, le studio peut penser à la suite.

Cyberpunk s’étend déjà sur le petit écran, avec une série d’animation nommée Edgerunners diffusée à partir d’aujourd’hui sur Netflix. Ensuite, nous aurons le droit à une extension majeure du jeu de base. Phantom Liberty ne sera pas un DLC bouclé en deux heures, mais bien une vraie aventure solo. Puis d’autres extensions seront à prévoir par la suite. CD Projekt avait également évoqué l’arrivée d’un mode multijoueur avant la sortie du jeu de base, qu’on peut toujours espérer voir un jour ou l’autre.

CD Projekt Red compte aussi relancer son autre licence phare : The Witcher. Un quatrième volet est actuellement en développement et le studio a indiqué qu’il démarrerait une nouvelle saga. La sortie ratée de Cyberpunk n’était donc qu’une malheureusement péripétie dans l’histoire de CD Projekt qui compte bien regagner la confiance du public en faisant de bons jeux.