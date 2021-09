Cyberpunk 2077 accueille la mise à jour 1.31. Nettement moins ambitieuse que la MAJ 1.3 publiée il y a quelques semaines, ce patch se contente d'améliorer les performances globales du titre sur PS4 et PS4 et de corriger divers bugs pour une meilleure expérience. Une attention particulièrement a été portée sur les surfaces mouillées, qui profitent maintenant d'un rendu plus réaliste.

Comme vous le savez peut-être, CD Projekt continue tant bien que mal à proposer des mises à jour régulières pour améliorer l'expérience sur l'ensemble des supports accueillant Cyberpunk 2077. Le titre est encore loin d'être exemplaire, mais petit à petit, le studio polonais arrange les choses, qualifiant même l'état de Cyberpunk 2077 de satisfaisant à l'heure actuelle.

Il y a quelques semaines, le jeu a reçu un patch massif : la mise à jour 1.3. Parmi les nombreuses nouveautés, on note une refonte du système de compétence, ou encore des améliorations du côté de la mini-map. De quoi faciliter la navigation au sein de Night City. Tout naturellement, les développeurs viennent d'annoncer l'arrivée d'un nouveau patch 1.31 ce 14 septembre 2021.

Sans surprise, cette MAJ reste moins ambitieuse que la précédente, mais c'est toujours bon à prendre me direz-vous. Au programme, plusieurs correctifs au niveau du gameplay, de certaines quêtes, des améliorations visuelles, et de meilleures performances globales sur les consoles PS4 et PS5. Voici les principales modifications apportées par ce patch.

Gameplay

Correction d'un bug où la version de base d'un objet avec un indicateur de quête n'était pas retirée de l'inventaire après amélioration de l'objet

Correction d'un bug où les avantages de vitesse de rechargement des armes ralentissaient le rechargement

Correction de la hauteur du saut chargé

Ajustement de la vitesse de détection des ennemis en mode furtif en fonction de la difficulté du jeu

V ne restera plus coincé(e) sur l'animation de chute après un accident de moto avec l'avantage « Comme un roc » actif

Visuel

Correction d'un bug où les routes après la pluie n'avaient pas l'air mouillées, causé par un travail en cours sur le système de surfaces mouillées. Dans la version 1.31, les surfaces mouillées devraient être plus détaillées qu'avant même l'apparition du bug

Suppression des cheveux et/ou des sourcils s'ils avaient été désactivés dans les versions précédentes du jeu

Correction d'un bug où le fait de tirer avec une arme technique provoquait une lueur éblouissante momentanée

With a Little Help from My Friends : correction d'un bug où Carol n'avait pas sa tablette ou était assise sur de l'air pendant une scène

Interface

Ajout des descriptions manquantes dans les infobulles des piratages rapides surchauffe et court-circuit

Ajout des descriptions manquantes des modules vestimentaires Backpacker, Résiste !, Osmose et Footloose

Modifications spécifiques aux consoles

[PlayStation] Optimisation de la mémoire vidéo

Vous l'aurez noté, pas d'améliorations à signaler sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Series S. Espérons qu'un futur patch se charge d'offrir une meilleure expérience aux joueurs sur les consoles Microsoft.

Source : CD Projekt