Cyberpunk 2077 : la version next-gen PS5 et Xbox Series X est enfin là !

CD Projekt RED a donné rendez-vous aux joueurs pour un nouveau livestream dédié à Cyberpunk 2077. Comme espéré, les équipes du studio polonais ont présenté officiellement la version next-gen du jeu pour la PS5 et la Xbox Series X/S. En outre, les développeurs ont dévoilé en détail les améliorations apportées par le patch 1.5.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes ce matin, de plus en plus d'indices laissaient à penser que CD Projekt RED s'apprêtait à présenter officiellement la version next-gen de Cyberpunk 2077. En effet, la mention “Optimisé pour la Xbox Series X/S” vient d'apparaître sur la fiche produit du titre sur le Microsoft Store.

Or, les développeurs du studio polonais ont donné rendez-vous aux joueurs à 16h pour un nouveau live sur le jeu. Comme espéré, les équipes ont dévoilé du gameplay de la version PS5 et Xbox Series X du jeu. Sans surprise, cette mouture next-gen inclura du Ray-Tracing, de la 4K dynamique upscalée ainsi que des temps de chargement réduits.

Bien entendu, la qualité graphique globale a été améliorée sur les dernières consoles de Microsoft et Sony. L'audio spatialisé sera également de la partie sur PS5 (la fonctionnalité est déjà disponible sur Xbox Series X et Series S). Sur PS5, les fonctionnalités de la DualSense comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront exploitées pour renforcer l'immersion lors des combats et la conduite. Comme de nombreux titres next-gen, le jeu proposera deux modes d'affichage, à savoir Performance en 4K dynamique et 60 FPS (sans Ray Tracing) et le mode Fidélité en 4K 30 FPS avec Ray-Tracing activé. Sur Xbox Series S, la résolution sera limitée à 1440p.

Le patch next-gen de Cyberpunk 2077 est enfin là

Sachez toutefois qu'elle seront disponibles en même temps que le patch 1.5, dont le déploiement a d'ores et déjà débuté comme en attestent certaines publications sur Twitter. En effet, l'insider Tom Henderson montre image à l'appui qu'une mise à jour de 41 Go est accessible en ce moment-même sur la version Xbox One du titre. CD Projekt RED a confirmé la disponibilité du patch next-gen dès maintenant. Parmi les nouveautés apportées par le patch 1.5, notons :

Des arbres de compétence totalement repensés pour plus de clarté, avec la possibilité de réattribuer les point de compétences alloués

Ajout d'un nouveau Build “Ninjutsu” en lieu et place du build Discrétion

IA des ennemis en combat améliorée

Des réactions de PNJ plus naturelles

Une carte plus lisible avec la possibilité d'appliquer des filtres

Un nouveau DLC avec des armes, accessoires, mods inédits

Possibilité de modifier l'apparence de V depuis le miroir de votre appartement

Contenus du coffre accessible depuis tous les appartements

Des romances approfondies

Notez par ailleurs que CD Projekt RED met à disposition des joueurs une version d'essai gratuite de 5 heures sur PS5 et Xbox Series X. Cette offre restera valable durant les 30 prochains jours uniquement.