Cyberpunk 2077 : les crash se multiplient sur PS4 et PC après le patch 1.5

Cyberpunk 2077 vient tout juste d'accueillir le dernier patch 1.5. Via cette nouvelle mise à jour massive, CD Projekt RED a inclus plusieurs fonctionnalités et améliorations inédites, sans oublier les versions next-gen du titre sur PS5 et Xbox Series X. Seulement, la dernière mise à jour provoque également son lot de problèmes, notamment sur PS4 et PC.

C'était un retour quasi-parfait pour Cyberpunk 2077. Après un lancement totalement raté (d'un point de vue médiatique en tout cas) et plus d'une année de travail acharné pour améliorer l'état du jeu, le titre de CD Projekt RED a connu une seconde naissance en ce 15 février 2022 avec l'arrivée des version next-gen pour la PS5 et la Xbox Series X. Mais surtout, les développeurs polonais ont déployé le patch 1.5, qui s'impose d'ores et déjà comme l'une des mises à jour les plus importantes du jeu.

Au programme, de nombreuses modifications et améliorations comme des arbres de compétences retravaillés, une carte remaniée pour plus de lisibilité, un comportement des PNG plus naturel, ou encore des romances approfondies. En outre, la MAJ se charge de corriger plusieurs bugs et de booster les performances générales du titre. Enfin ça, c'est sur le papier. En effet, de nombreux utilisateurs sur PC et PS4 déchantent depuis la publication du patch.

Le patch 1.5 détraque un peu plus Cyberpunk 2077 sur PC et PS4

Sur la console de Sony, des joueurs se plaignent sur la forum du studio de l'impossibilité de lancer le jeu en version physique depuis l'arrivée de la version 1.5. Sur PC aussi, les utilisateurs pointent du doigt de nombreux crash. D'après nos confrères du site Polygon, les développeurs polonais enquêtent actuellement sur les origines de ces soucis sur PS4. Sur PC, un premier élément de réponse a été apporté : selon les équipes de CD Projekt, ces plantages seraient dus à un conflit avec trois logiciels audio. Il est recommandé aux joueurs touchés de désactiver les pilotes de ces logiciels pour une expérience optimale. Plus précisément, il s'agit des softwares suivants : A-Volute, Nahimic et Sonic Studio.

Si la désactivation des pilotes de ces logiciels ne suffit à régler le problème, CD Projekt recommande aux joueurs PC de mettre à jour leur système d'exploitation vers la version la plus récente, tout comme les pilotes de leur carte graphique. En outre, la vérification de l'intégrité des fichiers du jeu est une option à prendre en considération, tout comme la désactivation de l'overlay de Discord, Steam ou GOG Galaxy.

