Cyberpunk 2077 changerait de nom pour l’arrivée de la version PS5 et Xbox Series X, le jeu va-t-il renaître en 2022 ?

Cyberpunk 2077 pourrait connaître la rédemption en 2022 avec un patch d’ampleur, une version next-gen et même une extension majeure. Pour symboliser cette renaissance, CD Projekt pourrait même choisir de changer le nom de son bébé en Cyberpunk 2077 Samourai Edition. C’est du moins ce que suggèrent de nombreuses fuites.

Le lancement de Cyberpunk 2077 est un cas d’école. Si le titre n’est pas mauvais (surtout sur PC), sa sortie en 2020 a été synonyme de catastrophe industrielle, à tel point que le studio CD Projekt a été obligé de s’excuser. Toutefois, le titre pourrait connaître la rédemption en 2022, selon certaines fuites apparues à la fois sur Reddit et sur 4Chan. Le jeu pourrait même changer de nom afin de marquer une rupture nette avec son passé.

Les équipes de CD Projekt n’ont cessé de travailler depuis un an pour améliorer la situation. Selon les fuites, une conférence vidéo se tiendra en février pour dévoiler l’avancement du chantier. Le studio polonais ne se contenterait pas d’annoncer des améliorations, mais une véritable renaissance pour le titre via sa version 1.5. Le jeu changerait même de nom pour s’appeler Cyberpunk 2077 : Samourai Edition.

Cyberpunk 2077 devrait connaître une renaissance en 2022

Ce patch 1.5 serait donc salutaire pour le titre puisqu’il rajouterait énormément de contenu. Les fuites évoquent ainsi l’apparition d’un salon de coiffure pour changer d’apparence en jeu, une IA retravaillée, un système de transmogrification, une nouvelle interface, un système de loot revu… s’ajoutera à cela la possibilité de customiser son appartement, de nouvelles armes, un système de New Game +, des conversations téléphoniques plus nombreuses avec des personnages importants… bref, de quoi complètement chambouler votre expérience de jeu. A cela s’ajoutera évidemment la correction des bugs encore présents.

En plus de ça, CD Projekt pourrait dévoiler la version Xbox Series X et PS5 du titre, qui est attendue de pied ferme par les joueurs console. Un mini-jeu d’ampleur (une sorte d’équivalent du Gwent de The Witcher mais pour Cyberpunk) pourrait aussi voir le jour. Cerise sur le gâteau, les premières images de l'anime Cyberpunk Edgerunner (Netflix) seraient présentées.

Cyberpunk 2077 devrait annoncer son premier DLC solo

Mais la plus grosse annonce devrait en réalité concerner le premier DLC solo de Cyberpunk 2077. Le studio n’a jamais caché son envie de sortir des extensions d’ampleur pour son RPG, comme il l’avait fait avec The Witcher 3. Cette première extension devrait, selon les fuites de Reddit, se dérouler dans la zone de Pacifica, qui abrite des complexes hôteliers abandonnés. Un choix intéressant, étant donné qu’elle est un peu délaissée dans le jeu de base.

Le joueur évoluerait donc dans ce quartier transformé en « combat zone » pour faire des quêtes dans un système très inspiré de l’excellent Stalker. Il devrait faire son chemin dans une guerre sans merci entre deux gangs, celui des Bozos (des clown psychopathes) et celui des Slaughterhouse (des fascistes). Pour le moment, aucune date de sortie n’a fuité pour ce contenu, mais il pourrait arriver en 2022.

D’ailleurs, un autre gros DLC solo est aussi dans les cartons du studio polonais, selon la fuite. Cependant, cette deuxième extension ne verrait le jour qu’à condition que la première connaisse le succès. Si Cyberpunk 2077 s’est bien vendu malgré la polémique, CD Projekt pourrait craindre une certaine méfiance de la part des joueurs.

Un patch, un dessin animé, une extension… CD Projekt voit grand pour son jeu. 2022 pourrait signifier pour lui une véritable renaissance. On rappelle que le titre commercialisé en 2020 n’était absolument pas fini à sa sortie. S’il était jouable sur PC et même plutôt agréable à parcourir (malgré une légion de bugs), les version PS4 et Xbox One étaient tout simplement indignes, obligeant même le développeur à s’excuser et à accorder le remboursement à ceux qui le demandaient.

Rappelons que CD Projekt avait des plans ambitieux pour son jeu. Une version multijoueur avait même été annoncée avant la sortie du titre originel. Cependant, cette déclinaison ne fait plus parler d’elle depuis, mais il n’est pas impossible qu’elle revienne sur le devant de la scène si Cyberpunk 2077 arrive à devenir le jeu qu’il rêvait d’être depuis le début.

