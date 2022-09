Cyberpunk 2077 prend en charge le clavier/souris sur Xbox

Alors que Cyberpunk 2077 vient tout juste de recevoir son patch 1,6, les développeurs de CD Projekt RED confirment que le titre prend désormais en charge le combo clavier/souris sur les consoles Xbox de Microsoft.

Si vous suivez toujours l'actualité autour de Cyberpunk 2077, vous n'êtes pas sans savoir que le jeu de CD Projekt RED vient de recevoir son patch 1.6. Cette mise à jour, baptisée Edgerunners (en référence à l'animé disponible sur Netflix dès le 13 septembre), inclut notamment du contenu inspiré de la série.

Les joueurs pourront ainsi accepter trois nouveaux contrats de fixers, faire feu avec 6 nouvelles armes et découper leurs ennemis avec 5 nouvelles armes au corps-à-corps. Par ailleurs, le studio polonais a intégré avec cette mise à jour une fonctionnalité de progression multiplateformes appelée Cross Progression.

Le principe est simple : grâce à cet outil, vos dernière sauvegardes seront automatiquement enregistrées sur le cloud, afin que vous puissiez reprendre votre partie sur d'autres plateformes. Pratique par exemple si vous souhaitez jouer à CP 2077 sur votre PC, puis poursuivre votre aventure sur Xbox Series X ou PS5.

Cyberpunk 2077 rejoint la liste des jeux compatibles clavier/souris sur Xbox

Or, les équipes de CD Projekt RED viennent tout juste d'apporter une précision de taille sur Reddit. En effet, ils ont oublié de mentionner l'ajout d'une fonctionnalité importante dans le patchnote de la MAJ 1.6. En effet, Cyberpunk 2077 prend désormais en charge le combo clavier/souris sur les consoles Xbox Series X/S et Xbox One.

Le titre rejoint donc la liste déjà conséquente des jeux compatibles clavier/souris sur les machines de Microsoft. A l'heure où nous écrivons ces lignes, on compte plus de 90 jeux compatibles comme Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty : Black Ops Cold War ou encore Aliens : Fireteam Elite. Voici justement la liste dans son intégralité. Notez toutefois que pour certains titres, la compatibilité n'est pas parfaite, et le recours à une manette peut être impératif dans certaines situations (navigation dans les menus, certaines phases de gameplay spécifiques, etc.). Les titres concernés sont indiqués par une *.

Liste des jeux compatibles clavier/souris sur Xbox

Aliens : Fireteam Elite

ANVIL : Vault Breaker

ARK : Survival Evolved

art of rally

Asphalt 8 Legends (uniquement support clavier)

Assassin’s Creed Valhalla (le clavier ne fonctionne pas sur le menu)

ATLAS (Game Preview) *

Astroneer

Block Dropper

Block Puzzle INFINITE+

Bomber Crew

Boyfriend Dungeon

Bricks Breaker+

Bridge Constructor : The Walking Dead

Bright Memory (configuration des touches impossible)

Call of Duty : Black Ops Cold War (sélectionnez le clavier/souris dans les options du jeu)

Call of Duty : Modern Warfare (sélectionnez le clavier/souris dans les options du jeu)

Call of Duty : Vanguard

Call of Duty : Warzone (sélectionnez le clavier/souris dans les options du jeu)

Call of the Sea (manette requise pour certains puzzles)

Casual Crossword (clavier dispo après avoir passé le menu et sélectionné un mode)

Century : Age of Ashes

Cities : Skylines

Cyberpunk 2077

DayZ (activez l’option dans le jeu et rejoignez un serveur compatible)

Deep Rock Galactic

Destroy All Humans ! (compatible après l’écran titre, touches non paramétrables)

DiRT 5

Doki Doki Literature Club Plus !

DOOM 64 (compatible après l’écran titre)

Evil Genius 2 : World Domination

Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s 2

Five Nights at Freddy’s 3

Five Nights at Freddy’s 4

Football Manager 2021

Fortnite

Gears 5

Gears Tactics

Grounded (Game Preview)

Halo Infinite

Halo : The Master Chief Collection

Heavy Metal Machines

Horror of the Deep *

House Flipper *

HyperDot (compatible après la sélection du mode de jeu)

Hypnospace Outlaw

Immortals Fenyx Rising

Jurassic World Evolution 2

Last Oasis

Life is Strange : True Colors

Line Connect Puzzle INFINITE+

Maid of Sker (support limité après l’écran titre, pas de configuration des touches)

Metro Exodus

Microsoft Flight Simulator

Minecraft

Monster Sanctuary (supporte uniquement le clavier, sans configuration des touches)

Moonlighter (souris non supportées)

Mortal Shell : Enhanced Edition

Myst

Neoverse (pas de configuration des touches, curseur de souris invisible mais fonctionnel)

OCTOPATH TRAVELER

Operencia : The Stolen Sun

Outriders

Paladins (compatible après l’écran titre)

PC Building Simulator

Phantasy Star Online 2 (compatible après l’écran titre)

Planet Coaster : Console Edition (compatible après l’écran titre)

Project Wingman

Psychonauts 2

Quake

Rabbit of Destiny

Rain on Your Parade

Remnant : From the Ashes

Resurrection of Soul Drain

Roblox (clavier/souris non supportés dans les menus du jeu)

Rogue Company (compatible sur Xbox Series après l’écran titre, pas sur Xbox One)

Sea of Thieves

Shotgun Farmers

Slime Rancher (compatible après l’écran titre, mais configuration des commandes impossible)

Smite (compatible après l’écran titre en modifiant les paramètres dans les options du jeu)

Sniper Elite 5

Sniper Elite V2 Remastered *

Space Engineers

Space Warlord Organ Trading Simulator

Spellbreak *

Splitgate

STAR WARS Jedi : Fallen Order

State of Decay 2

Strange Brigade

Surviving Mars (compatible après avoir modifié les paramètres dans les options du jeu)

Surviving The Aftermath (Game Preview)

Terraria

The Anacrusis

The Ascent

The Forgotten City

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

The Medium

The Riftbreaker

The Sims 4

They Are Billions *

Tokyo Warfare Turbo *

Totally Accurate Battle Simulator

Untitled Goose Game (clavier uniquement, pas de configuration des touches possible)

Unto The End (manette requise pour commencer une nouvelle partie)

War Thunder

Warframe (compatible après l’écran titre)

Wargroove Double Trouble

Warhammer Vermintide 2 (compatible, mais la manette doit rester allumée)

Weird West

Word Search Puzzle INFINITE+

World Enduro Rally

World of Tanks (pas de configuration des touches possible)

X-Morph Defense *

Yes Your Grace (supporte uniquement le clavier, pas de configuration des touches possible)

Zombie Army 4 : Dead War

Source : Xboxygen