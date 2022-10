Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red confirme travailler sur une suite et une trilogie The Witcher

CD Projekt Red a annoncé aujourd'hui, dans une mise à jour stratégique destinée aux investisseurs, qu'une suite à Cyberpunk 2077 était en préparation, ainsi que trois projets Witcher et une nouvelle propriété intellectuelle.

CD Projekt Red vient d'annoncer une suite à Cyberpunk 2077, dont le nom de code est actuellement Project Orion. Le développeur a tweeté son plan de développement à long terme mardi, partageant que Project Orion « emmènera la franchise Cyberpunk plus loin et continuera à exploiter le potentiel de cet univers futur sombre ». Cette nouvelle confirme donc les propos du vice-président de CD Projekt Red Michał Nowakowski, qui avait indiqué que bien d’autres contenus seraient proposés dans cet univers.

Le projet Orion n'en est encore qu'au tout début de son développement et il est peu probable qu'il voie le jour de sitôt. On ne sait même pas si le jeu arrivera sur la génération de console actuelle ou s’il faudra attendre une future PS6. L'année prochaine, les fans de Cyberpunk 2077 sur PC, PS5 et Xbox Series X peuvent déjà s'attendre à voir arriver Phantom Liberty, une nouvelle extension majeure qui emmènera les joueurs dans de nouvelles zones de Night City.

CD Projekt Red veut une nouvelle trilogie pour The Witcher

En plus d’un nouveau titre Cyberpunk, CD Projekt a également révélé qu'il prévoit de sortir The Witcher 4, The Witcher 5 et The Witcher 6 dans un intervalle de six ans. Bien que cela semble être une tâche assez peu réaliste, les responsables de l'éditeur ont déclaré qu'il existe un plan au sein de CD Projekt pour s'assurer que cette nouvelle trilogie Witcher puisse sortir au cours de ce laps de temps réduit.

Le premier jeu post-The Witcher 3, porte le nom de code « Polaris », mais on ne connait pas le nom des deux autres titres. De plus, deux autres jeux Witcher, dont les noms de code sont « Sirius » et « Canis Majoris », seront créés respectivement par le développeur de The Flame in the Flood, The Molasses Flood, et un studio externe dont le nom n'a pas été révélé et qui sera dirigé par « des développeurs expérimentés ayant travaillé sur les précédents jeux Witcher ». En attendant d’en savoir plus, on sait que l’éditeur travaille actuellement sur une version PS5 et Xbox Series X de son célèbre titre The Witcher 3. Cette dernière devrait arriver avant la fin de l’année 2022.

Enfin, CD Projekt Red a également annoncé « Hadar », une troisième propriété intellectuelle entièrement distincte. « Le projet en est aux premières étapes du processus de création, ce qui signifie que nous ne développons encore aucun jeu, mais que nous travaillons exclusivement sur les bases de ce nouveau cadre », précise l’éditeur.