Cyberpunk 2077 est une catastrophe sur PS4 et Xbox One, les joueurs au bord de la crise de nerfs

Cyberpunk 2077 est sorti sur PC et consoles. Sur PS4 Pro, PS5, Xbox One X et Xbox Series X, le jeu tourne correctement. Toutefois, les joueurs ont pu constater l’état catastrophique du jeu sur les PS4 et Xbox One d’origine. Sur ces consoles, le titre subit d’énormes soucis techniques, le rendant parfois presque injouable.

Cyberpunk 2077 est enfin sorti, après huit ans d’attente ! Le jeu est disponible sur PC, via les plateformes GOG et Steam, et offre des graphismes de haute volée si vous avez la configuration nécessaire. Sur PS4 Pro et Xbox One X, il est visuellement réussi, comme PS5 et Xbox Series X (qui utilisent la rétrocompatibilité). En revanche, les choses se compliquent lorsque le jeu tourne sur la PS4 normale et la première Xbox One. En effet, les joueurs ont constaté de piètres performances sur ces plateformes qui peinent à afficher des graphismes corrects en jeu. Plus encore, le titre en devient injouable, de nombreux ralentissements venant entacher l’expérience.

Digital Foundry et Eurogamer ont analysé le jeu sur sa version PS4 « fat » et leur constat est sans appel : cette version est clairement au rabais par rapport à celle sur PS4 Pro. Le jeu oscille entre une définition de 900p et 720p et atteint le maximum de 30 FPS. Cela pourrait encore être acceptable s’il n’y avait pas de chutes drastiques de framerate lorsque vous arpentez les rues de Night City. Digital Foundry indique, tests vidéo à l’appui, que le nombre d’images par seconde tourne autour de 20 FPS à l’extérieur, ce qui rend clairement le jeu injouable dans les phases d’action. Il faut ajouter à cela les nombreux bugs et freezes constatés, qui eux sont communs à toutes les versions.

Nos confrères de Gamekult ont également testé le jeu sur PS4 et le résultat est le même. En plus de cela, ils ont constaté des PNJ qui disparaissent soudainement, des textures qui se chargent avec plusieurs secondes de retard et surtout un jeu graphiquement au rabais. Le site parle d’une « version sacrifiée » et conseille aux joueurs qui n’ont que la PS4 ou la Xbox One de ne pas y jouer sur ces plateformes. Des Youtubeurs ont également fait part de leur colère en vidéo.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu PS4 classique est sacrifié sur l’autel de la PS4 Pro. On se souvient que c’était déjà le cas pour The Last Guardian, par exemple, qui restait toutefois jouable sur la plus vieille console. Cela reste tout de même extrêmement rare. Concernant Cyberpunk, nous sommes clairement face à un souci générationnel : les consoles de 2013 n’ont plus assez de souffle pour faire tourner correctement le jeu de 2020.

Notons que nous avons-nous même essayé le jeu sur PC et que techniquement (à part quelques bugs), il est graphiquement très réussi sur cette version et ne connaît pas de baisses de framerate. Il faut signaler que sur PS4 Pro (et donc PS5), Cyberpunk 2077 tourne en mode « performance » à 60 FPS, tandis que la version Xbox One X et Series X propose en plus un mode « qualité ». Ce dernier bloque le framerate à 30 FPS mais offre de meilleurs graphismes en 4K.

Cyberpunk 2077 se vend comme des petits pains

Cyberpunk est sans conteste le jeu le plus attendu de l’année. Il est enfin sorti cette nuit, causant des crashs sur Steam et GOG. CD Projekt se félicite d’ailleurs de ce lancement et indique que 8 millions de précommandes ont été honorées. 59% des joueurs ont craqué pour la version PC, soit 4,72 millions. Il établit ainsi le record du plus gros lancement jamais effectué sur la plateforme, battant celui de World of Warcraft Shadowlands, tout frais, qui était à 3,7 millions. Notons que 41 % des précommandes honorées l’ont été sur consoles. Reste à savoir quelle est la proportion des joueurs à y jouer sur PS4 et Xbox One « classiques ».

Cyberpunk est pointé du doigt pour ses soucis techniques. Concernant les qualités ludiques du titre, l’ensemble des tests s’accordent à dire que le jeu est réussi sur ce segment, malgré une prise de risque minimum. Il culmine actuellement à 91/100 sur le site Metacritic, ce qui est un excellent score.

