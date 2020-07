Cyberpunk 2077 : vous pourrez y jouer façon GTA

Le gameplay de Cyberpunk 2077 offrira une grande liberté aux joueurs. Tant et si bien qu’ils pourront jouer au voyou, tirer sur tout ce qui bouge et voler des voitures. Comme s’il s’agissait d’un Grand Theft Auto dans un monde futuriste. Cela se fera cependant au détriment du scénario et de l’expérience générale.

Prenez un GTA, à partir du 3e opus jusqu’au 5e. Ou un Saints Row, peu importe. Même si l’habillage de chaque titre et même si le personnage principal a sa propre histoire, les ficelles scénaristiques sont globalement les mêmes. Vous jouez un malfrat. Et votre but est de devenir assez influent pour parvenir à votre but ultime, qu’il s’agisse de venger quelqu’un, devenir le président du monde libre ou tout simplement contrôler les activités louches de la ville. Liberty City, Los Santos, San Andreas, vous avez le choix…

Grand Theft Auto a redéfini ce qu’est un jeu en « open world » (ou monde ouvert en bon français). Et à chaque nouveau jeu exploitant cette mécanique, nous, joueurs, avons certainement tendance à prendre le contrôle du jeu comme s’il s’agissait d’un nouveau GTA-like avec un nouvel habillage. En volant une bagnole et en fonçant sur les passants, comme si de rien n’était. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Cyberpunk 2077 n’est pas qu’un GTA futuriste

Cyberpunk 2077, par exemple, a donné l’impression à certains journalistes que CD Projekt Red propose ici une réinterprétation futuriste de Grand Theft Auto. Après le prologue, le joueur est amené à tuer quelques truands et à voler une voiture pour partir en balade dans Night City. Un scénario que Rockstar aurait très bien pu écrire. Est-il possible de pousser l’expérience GTA plus loin encore dans Cyberpunk 2077 ?

Le site PCGamesN a eu l’occasion de s’entretenir avec Max Pears, l’un des designers de Cyberpunk 2077 afin de poser la question. Ce dernier explique que le moteur du jeu laisse libre le joueur d’interagir avec le monde ouvert comme dans un GTA. S’il veut « massacrer tout le monde et n’avoir aucun remords, c’est une possibilité et cela nous convient », explique-t-il. Mais ce n’est pas ce qui a été imaginé par les scénaristes de CD Projekt Red. « Nous avons vu de nombreux joueurs entamer une partie en mode GTA. Puis, peu de temps de temps après, ils ont réalisé à quel point Cyberpunk 2077 est différent et ont adapté leur style de jeu », précise le designer.

Le but est donc bien d’offrir une expérience différente, grâce à un scénario finement écrit et assez de contenus pour occuper les joueurs en manque de liberté vidéoludique. Mais bien sûr, chacun est libre de de faire ce qu’il veut.

