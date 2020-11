Cyberpunk 2077 : histoire, gameplay, univers, l’ultime bande-annonce du jeu dévoile tout

Cyberpunk 2077 s’est livré dans une ultime dans bande-annonce. De plus de cinq minutes, elle, dévoile les enjeux de l’univers, présente ses personnages et nous montre beaucoup de gameplay. Etes-vous prêts à entrer dans le monde du titre de CD Projekt ?

« Bienvenue dans la nouvelle génération des jeux d’aventure en monde ouverte. Plongez dans Cyberpunk 2077 !». Voici les mots qui concluent la nouvelle bande-annonce de Cyberpunk 2077. Le jeu ne cache pas ses ambitions. Il doit représenter l’expérience ultime de la génération PS4/Xbox One et promet énormément.

Le titre s’est dévoilé dans une bande-annonce ultime cette nuit. Dans une vidéo de plus de cinq minutes, CD Projekt nous explique son univers cyberpunk dystopique qui prend place dans une Amérique en déclin et au bord de l’implosion.

Une vidéo pleine de spoilers

En plus de son univers, le jeu nous présente un peu plus Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves. Il représentera une part très importante du jeu pour une raison expliquée dans la vidéo. Mais nous n’en dirons pas plus si vous souhaitez garder la surprise.

D’autres personnages sont également dévoilés ainsi que certains enjeux de l’histoire. Notons que la vidéo nous montre quelques éléments clés du gameplay, comme l’arbre de compétence, le scénario à embranchement, la personnalisation de l'avatar ou encore les combats, aussi bien au corps à corps qu’à l’arme à feu. Une vidéo riche en informations, que vous nous conseillons de ne pas regarder si vous souhaitez vous préserver pour la sortie.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 était prévu pour sortir le 19 novembre. Cependant, CD Projekt a été obligé de décaler cette commercialisation pour le 10 décembre prochain. Le titre sortira sur PC, bien évidemment, mais également sur PS4 et Xbox One. Si vous avez craqué pour l’une des nouvelles consoles, soyez rassuré. Les jeux marcheront parfaitement sur cette dernière et devraient même bénéficier d’un coup de boost graphique afin de profiter du titre en 4K.

Cyberpunk 2077 a été annoncé en 2012, mais nous voyons enfin le bout du chemin avec une sortie programmée dans une dizaine de jours. Et vous, allez vous jouer à Cyberpunk 2077 ? L’attendez-vous avec impatience ? Au contraire, cette hype vous passe-t-elle au-dessus ? Dites-le-nous dans les commentaires !