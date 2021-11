Cyberpunk 2077 remonte la pente, le jeu est dans le top 10 des meilleures ventes Steam

Cyberpunk 2077 fait son grand retour dans le top 10 des jeux les plus vendus sur Steam. Et surprise : les avis sont en grande majorité positifs. Il semblerait que les nombreux patchs déployés par CD Projekt depuis la sortie du jeu ont porté leur fruit. Du moins, sur PC. Sur console, c'est toujours une autre histoire.

Qui a dit que Cyberpunk 2077 est mort ? Personne, probablement, puisque le jeu a, malgré les polémiques, connu un succès commercial grandiloquent. Mais impossible d'être passé à côté de la tempête qui a déferlé après sa sortie et dans les mois qui ont suivi. C'est indéniable, Cyberpunk 2077 a déçu par ses trop nombreux bugs laissant un arrière-goût désagréable de travail bâclé.

C'est donc avec une certaine surprise que l'on trouve de nouveau le titre de CD Projekt dans le top 10 des meilleures ventes de Steam. Et ça ne s'arrête pas là. Comme l'a souligné son quest designer Paxel Sasko sur Twitter, 76% des avis sont désormais “surtout positifs”. Parmi les avis récents, 83% sont même “très positifs”. Comment expliquer ce regain d'intérêt pour ce qui est sûrement le plus gros raté vidéoludique de 2021 ? La réponse est probablement le Black Friday.

Sur le même sujet : Cyberpunk 2077 dans le Xbox Game Pass – CD Projekt répond aux rumeurs

Les promotions sur Cyberpunk 2077 fait revenir le jeu d'entre les morts

En effet, depuis la semaine dernière, Cyberpunk 2077 s'affiche à 30€ au lieu de 60€. Un prix jugé compréhensiblement trop élevé par les joueurs et qui n'a pas baissé depuis un an. C'est donc en toute logique que beaucoup ont fini par céder à la tentation de voir par eux-mêmes ce qu'il en est vraiment. Après tout, cela fait plusieurs mois que CD Projekt a annoncé que le jeu a atteint un niveau de performances satisfaisant.

À la rédaction, nous avons nous-même fait le test, un an après. Force est de constater que les efforts du studio ont payé. S'il on est encore loin d'un paradis dénué de bugs, Cyberpunk 2077 est désormais largement jouable. À vrai dire, il est même possible, sans faire de mauvais esprit, que vous passiez du bon temps à arpenter les rues de Night City. En revanche, l'optimisation est toujours aux abonnés absents. Même si votre PC est bien équipé, il vous faudra une vraie machine guerre pour profiter du ray tracing à un framerate décent.

Sur console, la situation reste toujours compliquée. Si les versions next-gen ont été repoussées à l'année prochaine, c'est que CD Projekt a encore beaucoup de travail à amasser pour livrer un produit acceptable. Malgré tout, le studio reste optimiste. Son PDG Adam Kiciński a récemment déclaré croire que “à long terme, Cyberpunk 2077 sera considéré comme un très bon jeu comme nos autres titres”.