Cyberpunk 2077 : les versions PS5 et Xbox Series X ne sortiront pas avant fin 2021

Cyberpunk 2077 devrait bénéficier d’une version next-gen exploitant les capacités techniques de la PS5 et de la Xbox Series X. Celle-ci n’arrivera cependant pas avant la deuxième moitié de l’année 2021. CD Projekt l’a annoncé dans une longue vidéo dans laquelle son PDG y présente aussi ses plates excuses pour l'état actuel du jeu.

Cyberpunk 2077 a eu une sortie extrêmement compliquée. Entre les bugs techniques, des versions consoles injouables et un jeu finalement pas si révolutionnaire que ça, le studio CD Projekt a été pointé du doigt par la presse, les gamers et les investisseurs. Le PDG du studio, Marcin Iwiński, a finalement pris la parole dans une longue vidéo. Il y présente ses excuses et donne des indications sur l’avenir du jeu.

La priorité de CD Projekt est bien entendu l’amélioration technique du titre, surtout sur les versions PS4 et Xbox One. Deux gros patchs ont déjà été déployés, et bien d’autres arriveront dans les semaines qui viennent. Le prochain est prévu pour dans dix jours, selon Marcin Iwiński. Il précise également que les DLC gratuits seront bien déployés en 2021. Ces derniers devaient sortir peu de temps après le jeu, mais la situation étant ce qu’elle est, il faudra attendre encore un peu.

CD Projekt évoque aussi le patch next- gen. Cyberpunk est sorti en version PS4 et Xbox One et tourne sur les nouvelles consoles, mais n’utilise pas encore complètement leurs capacités techniques. Cela se fera via un patch (gratuit) qui devait initialement arriver dans les premiers mois de 2021. Finalement, il faudra attendre la deuxième moitié de l’année pour le télécharger. CD Projekt ne donne pas beaucoup de détails, publiant juste un tableau où l’on voit ce patch placé à la fin de 2021.

CD Projekt s’excuse et assure que Cyberpunk 2077 ne sera pas abandonné

Cette longue vidéo de plus de cinq minutes nous a donné des détails sur l’avenir, mais pas que. Elle est également l’occasion pour CD Projekt de s’excuser de l’état du jeu et d’expliquer ses difficultés. Marcin Iwiński l’assure : il regrette profondément toute cette histoire et espère regagner la confiance des joueurs dans le futur.

« En se basant sur notre communication, vous nous avez fait confiance et vous avez précommandé le jeu. Malgré de bonnes critiques sur PC, la version console de Cyberpunk 2077 n’a pas atteint le standard de qualité que nous visions. Moi, ainsi que toute l’équipe qui dirige le développement, sommes profondément désolés et nous faisons cette vidéo pour ça ».

Au fil de la vidéo, Marcin Iwiński explique que ses équipes ne se sont pas rendu compte de l’état des versions consoles, blâmant aussi bien des tests encourageants ainsi que les difficultés liées au télétravail. Quoiqu’il en soit, CD Projekt était confiant pour corriger tous ces problèmes dans un patch Day One. Ce ne fut pas le cas. Iwiński prend la responsabilité de cet échec et précise bien que ce sont les leaders du studio qui sont fautifs, et non les développeurs :

« S’il vous plait, ne rejetez pas la faute sur nos équipes de développement pour ce qu’il s’est passé. Elles sont incroyablement talentueuses et dévouées au travail. Moi, ainsi que le conseil d’administration, sommes les seuls décisionnaires et c’était notre décision de sortir le jeu. »

Cela fait bien entendu écho à certaines personnes mal intentionnées qui ont harcelé les développeurs lors de la sortie.

Des excuses pour des versions tests envoyées en retard

Enfin, Marcin Iwiński revient sur les versions review du jeu. La version PC, la plus aboutie, avait été envoyée en avance aux rédactions pour les tests. Les versions consoles ont-elles été envoyées le 8 décembre, soit seulement deux jours avant la sortie. Ce n’était pas une manière de cacher l’état du jeu, selon le studio, mais bien d’attendre qu'il soit terminé avant de le montrer. L’excuse semble un peu difficile à avaler.

En tout cas, Cyberpunk 2077 ne sera pas abandonné. Le studio ne compte pas changer ses plans, c’est-à-dire l’exploiter sur plusieurs années, comme cela avait été le cas pour The Wicther 3. Il est un peu plus long au démarrage, voilà tout. Pour rappel, Cyberpunk 2077 devrait bénéficier d’un mode multi vers 2022 ainsi que des DLC d’ampleur, tout comme The Witcher 3 avant lui.