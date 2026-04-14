Sony vient d'annoncer la mise en production d'un film adapté du jeu vidéo Bloodborne, développé par From Software. Il s'agira d'un film d'animation, à l'instar du projet déjà dévoilé Sekiro.

Le succès des films Mario donne visiblement des idées à certains. C'est qu'il serait franchement dommage de laisser dormir des licences au succès, d'estime aussi bien que commercial, considérable. C'est en tout cas visiblement l'avis de Sony, qui n'a ceci dit pas attendu que Nintendo s'y mette pour adapter ses plus grandes licences de jeu vidéo sur grand écran. Après Uncharted et Gran Turismo, sans compter les séries The Last of Us et celle sur God of War en préparation, une nouvelle adaptation est donc aujourd'hui en préparation.

Cela fait déjà plusieurs mois que la rumeur d'un film Bloodborne circule. Il faut dire que les fans du jeu de From Software ont besoin d'être consolés, après la relative confirmation que le remake du jeu culte n'aura pas lieu, ni même son simple portage sur PC. L'information est désormais officielle. Sanford Panitch, président de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, a en effet annoncé qu'un film d'animation tiré de l'univers de Bloodborne aura bien lieu.

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Un film d'animation Bloodborne est en préparation

Si cette nouvelle a un arrière-goût de déjà vu, c'est bien normal. Bloodborne n'est en effet pas le premier jeu de From Software a avoir droit son adaptation, puisque l'anime Sekiro: Shadow Die Twice est lui aussi prévu pour cette année, uniquement sur la plateforme spécialisée CrunchyRoll. En outre, le studio japonais a le vent en poupe chez les cinéastes ces derniers, puisqu'un film Elden Ring réalisé par Alex Garland est également entré en production récemment.

Sony n'a pas donné plus de détails sur le film Bloodborne, si ce n'est que celui-ci sera Rated-R — ce qui signifie qu'aux États-Unis, les mineurs de moins de 17 ans devront être accompagnés d'un adulte pour le voir au cinéma. Pour rappel, l'histoire de Bloodborne se déroule à Yarnham, ville complètement dévastée par une épidémie qui infecte le sang de ses victimes. Le joueur un incarne un Chasseur, qui devra affronter les nombreuses monstruosités de la ville pour mettre fin à la maladie. On comprend donc le Rated-R.