Uncharted : la première bande annonce révèle un film ultra fidèle au jeu vidéo

Ce n’est pas un fantasme : le long-métrage d’Uncharted va bien sortir. Sony a publié aujourd’hui la première bande annonce du film, révélant quelques extraits confirmant la proximité du scénario avec le script des jeux de la saga de Naughty Dog. Vous pourrez découvrir les origines de Nathan Drake, interpreté par Tom Holland, au cinéma le 18 février 2022.

Parmi tous les projets d’adaptation cinématographique de licence de jeu vidéo, certains sont en construction depuis tellement de temps qu’il est difficile de croire qu’ils aboutiront un jour. Le long-métrage tiré de la saga Uncharted en faisait partie il y a encore quelques heures. En effet, le projet est en cours depuis 2008, date à laquelle un producteur a affirmé travailler sur le sujet avec Sony. Mais de nombreuses mésaventures ont reporté une éventuelle sortie.

Heureusement, Sony semble vouloir que ce projet se concrétise. En 2017, Tom Holland, connu par les fans de Marvel sous le costume de Spider-Man, était annoncé dans le rôle de Nathan Drake, le héros de la saga. Il partagera l’affiche avec Mark Wahlberg. Rafe Judkins était engagé pour écrire un script racontant les origines du personnage, tout en insérant des scènes culte des jeux vidéo (celle de l’avion par exemple). Et en janvier 2020, Ruben Fleischer (à qui l’on doit Venom…) était nommé réalisateur du film en lieu et place de Travis Knight. Depuis, le casting s’est étoffé, notamment avec Antonio Banderas.

Voici la première bande annonce du film Uncharted

Il restait encore à savoir si l’ensemble parviendrait à fonctionner ensemble. Et il semble que oui. En effet, Sony a publié sur les réseaux sociaux et sur YouTube la première bande annonce du film. Vous pouvez la retrouver en fin de cet article. Elle dure 2 minutes et 33 secondes. Et elle permet de tirer plusieurs informations intéressantes. La principale est l’ambiance : elle est intimement proche de la saga vidéoludique. De l’aventure. De l’action. Beaucoup d’humour. Et de très beaux décors. C’est la recette des jeux. Ce sera celle aussi du film.

L’autre information est la proximité du film vis-à-vis des moments clés des jeux. Nous pensons notamment à la scène de l’avion que vous retrouvez dans Uncharted 3 et qui est relativement bien décrite dans la bande annonce. Espérons que le film ne se nourrira pas exclusivement des meilleurs moments des jeux de Naughty Dog. Vous noterez aussi que Tom Holland semble être relativement crédible dans ce rôle de Nathan Drake jeune. C’est amusant de le voir jongler entre les rôles de la pop-culture. Rappelons que vous pourrez voir Tom Holland dans Spider-Man No Way Home, dont la sortie pourrait être repoussée en mars 2022.

Dernière information importante : la date de sortie du film au cinéma. Il s’agit du 18 février 2022. Il faudra donc patienter encore 4 mois avant de découvrir les origines de Nathan Drake. En attendant, Sony aura tout le loisir de poster d’autres bandes annonces. Et nous ne pouvons que vous conseiller de (re)découvrir la saga, avec la Nathan Drake Collection et Uncharted 4, tous deux disponibles sur PlayStation 4. Leurs éditions remasterisées arriveront sur PC et PlayStation 5 en 2022. Hasard ?