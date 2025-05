Elden Ring va être adapté au cinéma avec un réalisateur 5 étoiles derrière la caméra

Le jeu de l'année 2022, Elden Ring, va être adapté au cinéma avec de vrais acteurs. Voici ce que l'on sait sur ce projet très ambitieux qui, en cas de succès, pourrait bien devenir une référence en matière de Fantasy.

Faire un bon film de Fantasy n'est pas une mince affaire. Mettant très souvent en scène des créatures imaginaires, de la magie et autres phénomènes impossibles à reproduire dans la réalité, il faut un bon budget effets spéciaux pour que le résultat soit crédible à l'écran. Heureusement, la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est passée par là et a montré ce qu'il était possible de faire pour peu qu'on s'en donne les moyens.

L'éditeur Bandai Namco veut tenter l'aventure puisqu'il annonce l'arrivée d'un film Elden Ring avec de vrais acteurs. Le jeu de l'année 2022 de chez From Software est considéré par beaucoup comme un chef d’œuvre. Son univers très riche est né sous la plume de George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, et d'Hidetaka Miyazaki, derrière la série des Dark Souls, entre autres. Il faut donc un réalisateur solide pour s'y attaquer.

Elden Ring en film live-action, vous en rêviez ? Bandai l'a fait

Trêve de suspense, c'est Alex Garland qui aura la lourde tâche d'adapter les aventures du Sans-Éclat. Si son nom ne vous dit rien, rappelons que c'est lui qui a écrit le scénario de 28 Jours plus tard, célèbre film de zombies. Il s'occupe également de sa suite 28 Ans plus tard, attendu pour le 18 juin 2025. En tant que réalisateur, Garland a signé récemment Civil War et Men. On sait également que George R. R. Martin fera partie de l'équipe des producteurs.

Pour le reste, il faudra patienter. Pas d'intrigue à se mettre sous la dent, et encore moins de date de sortie. Le projet, très ambitieux, pourrait très bien devenir une nouvelle référence en matière de Fantasy si le succès est au rendez-vous. Reste à savoir quelle sera l'approche des équipes. Elden Ring est un jeu très sombre où le désespoir plane en permanence sur le monde. On est a priori loin d'un film qui attirera le grand public. Cela étant dit, le titre s'est déjà vendu à 30 millions d'exemplaires et continue de faire parler de lui. De quoi assurer un certain nombre d'entrées.

https://twitter.com/BandaiNamcoFR/status/1925824717069439304